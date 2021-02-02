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川普頻使「拖字訣」卸責 專家：也讓問題懸而未決

記者胡玉立／綜合報導
法律專家指出，川普在總統任期內對諸多法律訴訟案，有計畫地使用「拖字訣」。(路透)
法律專家指出，川普在總統任期內對諸多法律訴訟案，有計畫地使用「拖字訣」。(路透)

法律專家指出，川普在總統任期內對諸多法律訴訟案，有計畫地使用「拖字訣」，並向法院提出「緊急停留」(emergency stay)，不僅讓他在總統任內逃過傳票、免負法律責任，還成功逃過部分訟案的最終裁決，更讓許多涉及行政權的關鍵問題，迄今懸而未決。

其中，川普被控在總統任期內持續從事商業行為圖利「違憲」案，已確定無疾而終。至於取得川普納稅申報表一案，他在任內多次採取拖延戰術，並向最高法院「緊急請求」屏蔽自己的財務紀錄；預料這場官司在他卸任後，將繼續下去。

德州大學法學教授佛拉德克(Steve Vladeck)表示，前總統布希和歐巴馬前後執政16年中，僅提出八項此類請求，只有四項獲准。但川普任期頭三年，司法部即已提出29次「緊急停留」。

川普卸任不久，立即有兩樁訴訟案成立，指他在任內利用總統職權為自家企業圖利，觸犯憲法「薪酬條款」(Emoluments Clause)。但最高法院最後裁定不受理，指川普川已是普通公民，訴訟沒有意義。

控方之一，非營利道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」主席布克賓德(Noah Bookbinder)表示，此案遭駁回，反映出川普「蓄意使用拖延和阻攔策略」。

哈佛大學法學教授圖什內特(Mark Tushnet)表示，川普的拖延策略奏效，部分原因是案子存有法律漏洞。例如，誰有權針對總統是否違反「薪酬條款」提訴，光是釐清這一點就可能耗費不少訴訟時間。

另一樁案件涉及公開川普納稅申報表。去年最高法院駁回川普有關總統對刑事訴訟具完全豁免權的主張，但大法官允許川普透過下級法院提出其他法律異議，川普「從善如流」地再次向地方法院和第二巡迴法院提訴並敗訴，然後又轉向最高法院。

川普離任前，已向大法官提出緊急申請要求屏蔽他的財務紀錄。法院尚未對此申請案採取行動。

川普 大法官 刑事訴訟

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