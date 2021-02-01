我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

桑德斯：通過紓困案比跨黨合作重要

編譯潘勛／綜合31日電
即將出任參院預算委員會主席的聯邦參議員桑德斯31日表示，民主黨能取得足夠票數，通過為數1兆9000億元的紓困案。(路透)
即將出任參院預算委員會主席的聯邦參議員桑德斯31日表示，民主黨能取得足夠票數，通過為數1兆9000億元的紓困案。(路透)

即將出任參院預算委員會主席的聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)31日表示，人人都希望國會能跨黨派合作沒錯，但眼下通過新冠疫情紓困案，比謀求跨黨合作更為急迫；他也相信，民主黨能取得足夠票數，通過為數1兆9000億元的紓困案。

美國廣播公司(ABC)報導，桑德斯接受該公司節目「本周」(This Week)專訪時表示，大家都希望兩黨合作，他認為度過眼下難關後，兩黨合作會更多，但此刻國家面臨前所未見的多重危機，必須有所行動，通過新冠紓困案。

拜登總統表示力挺紓困案過關，也希望爭取共和黨支持；本案必須過關，不容設限、刁難。

桑德斯受訪時表示，當前問題不在兩黨合不合作，他不在乎別人怎麼說，國家必須克服新冠疫情，必須確保生產出必備的疫苗，讓國人能夠接種；假如共和黨願意合作，而且有更好點子來處理眼下危機，那真是太棒了，但坦白講，他還沒聽到共和黨有何高見。

桑德斯正促使參院採納決議，鬆綁妥協權，而讓新冠紓困案能以簡單多數過關；拜登提出總數1兆9000億元的新冠紓困案，金額龐大，某些共和黨及溫和派民主黨參議員都表關切。

桑德斯回答「本周」主持人瑪莎‧拉達茲(Martha Raddatz)的追問時說，「我相信民主黨已有足夠票數，我很難想像有任何民主黨議員，無論出身哪一州，會不了解此刻本黨必須強勢，勇往直前，以保護全國工薪家庭。」

桑德斯表示，面對1兆9000億元的紓困案，人人都有不同意見，但是到最後，大家都得力挺總統，民主黨必須前瞻，做大多數民眾要求民主黨去做的事；民調顯示，支持紓困案的力道遠勝過反對，不管共和黨員、民主黨員還是無黨派人士，都是如此。

紓困 民主黨 桑德斯

上一則

紓困支票怎麼發最好？最新數據：應排除年收7.5萬以上家庭

下一則

常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批

延伸閱讀

常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批

常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批
拜登自詡「電動車鏈」創100萬就業機會 業界：不可能啦

拜登自詡「電動車鏈」創100萬就業機會 業界：不可能啦
人才流失、研究停滯、查核鬆散… 川普環保爛攤 拜登如何接手

人才流失、研究停滯、查核鬆散… 川普環保爛攤 拜登如何接手
無證移民新政 拜登本末倒置

無證移民新政 拜登本末倒置

熱門新聞

拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55

1張圖看疫情：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

2021-01-31 03:00
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居