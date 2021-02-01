桑德斯：通過紓困案比跨黨合作重要

即將出任參院預算委員會主席的聯邦參議員桑德斯31日表示，民主黨能取得足夠票數，通過為數1兆9000億元的紓困案。(路透)

即將出任參院預算委員會主席的聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)31日表示，人人都希望國會能跨黨派合作沒錯，但眼下通過新冠疫情紓困 案，比謀求跨黨合作更為急迫；他也相信，民主黨 能取得足夠票數，通過為數1兆9000億元的紓困案。

美國廣播公司(ABC)報導，桑德斯接受該公司節目「本周」(This Week)專訪時表示，大家都希望兩黨合作，他認為度過眼下難關後，兩黨合作會更多，但此刻國家面臨前所未見的多重危機，必須有所行動，通過新冠紓困案。

拜登總統表示力挺紓困案過關，也希望爭取共和黨支持；本案必須過關，不容設限、刁難。

桑德斯受訪時表示，當前問題不在兩黨合不合作，他不在乎別人怎麼說，國家必須克服新冠疫情，必須確保生產出必備的疫苗，讓國人能夠接種；假如共和黨願意合作，而且有更好點子來處理眼下危機，那真是太棒了，但坦白講，他還沒聽到共和黨有何高見。

桑德斯正促使參院採納決議，鬆綁妥協權，而讓新冠紓困案能以簡單多數過關；拜登提出總數1兆9000億元的新冠紓困案，金額龐大，某些共和黨及溫和派民主黨參議員都表關切。

桑德斯回答「本周」主持人瑪莎‧拉達茲(Martha Raddatz)的追問時說，「我相信民主黨已有足夠票數，我很難想像有任何民主黨議員，無論出身哪一州，會不了解此刻本黨必須強勢，勇往直前，以保護全國工薪家庭。」

桑德斯表示，面對1兆9000億元的紓困案，人人都有不同意見，但是到最後，大家都得力挺總統，民主黨必須前瞻，做大多數民眾要求民主黨去做的事；民調顯示，支持紓困案的力道遠勝過反對，不管共和黨員、民主黨員還是無黨派人士，都是如此。