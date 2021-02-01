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華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

軋空戰掀波 白宮經濟顧問：將查GameStop股票交易

編譯潘勛／綜合31日電
國家經濟委員會主席狄斯(Brian Deese)。(美聯社)
國家經濟委員會主席狄斯(Brian Deese)。(美聯社)

國家經濟委員會主席狄斯(Brian Deese)31日表示，上周散戶投資人搶購GameStop(遊戲驛站)股票，力搏財力雄厚的對沖基金，讓該股股價飆上天一案，政府將密切注意一應法律問題，主管單位證券交易委員會(SEC)的重點放在保護散戶，以及整個股市的公平性。

狄斯31日接受國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目訪問時表示，證交會將致力於了解GameStop一案的全貌。

證交會29日已表示，將採取行動，「找出並追究可能的不法情事」；證交會代主席艾莉森‧李(Allison Herren Lee)聲明表示，證交會將密切評估規管單位採取得行動，看看有無不利於投資人，或者不當打壓投資人買賣某些股票的能力。

GameStop股價大戰一役，對沖基金做空該股，押寶GameStop的股價會大跌，而撈進巨額獲利，而散戶大軍在網路討論區Reddit平台的各論壇如「華爾街賭博版」(WallStreetBets)組織之下，力抗那些「大鯨魚」。

散戶大軍投注千百萬元，購買財務吃力的GameStop股票，逼得很多頂級投資機構售股時，出現可觀損失，甚至更慘。

GameStop股價一度升到每股492元的史上最高價，接下來才在29日回跌到大約325元；2019年，GameStop每股股價很低，約3.30元。

人氣股票交易平台羅賓漢(RobinHood)一度暫停散戶買賣GameStop，引發廣泛譴責聲浪，最後在27日讓步。

「會見新聞界」主持人陶德(Chuck Todd)詢問狄斯，是否認為做空為非法，狄斯表示，還要端詳相關事宜，確定了解這起特殊案例，以及牽涉到的更廣問題；政府眼下最注意的是值此經濟危機之際，採取必要行動，防止經濟破底。

GameStop 股價 投資

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