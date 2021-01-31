周末暴風雪來襲 中西部到東岸 恐有8吋以上大雪

全美中西部及東岸31日起將籠罩在強大風雪之中，降雪量每小時一到兩吋。圖為芝加哥市密西根湖畔26日風雪情況。(美聯社)

在加州部分地區帶來豪雨、泥石流和創紀錄降雪 的冬季風暴 (Winter Storm )系統向東部挺進，這一兩天的威力可望增強成橫越中西部大平的東北風暴(Nor'easter)；國家氣象局指出，從北達科他州一路到維吉尼亞州 和北卡羅來納州，全美有20州發布冬季風暴警告和天氣建議；馬里蘭州、賓州、新澤西州、紐約州、麻州及其他東部州至2月2日上午前，可能有8吋以上大雪。

●氣象專家建議出外預作準備

國家氣象局氣象專家蓋德(Jermey Geider)表示，華盛頓特區一帶包括巴爾的摩和維吉尼亞州北部在內，將降雪四至六吋；華盛頓郵報說，這可能是該地區兩年來最大降雪量。蓋德建議所有打算出門的人「預留更多時間並做好準備」。

全美中西部及東岸31日起將籠罩在強大風雪之中，降雪量每小時一到兩吋。圖紐約市26日的風雪情況。(Getty Images)

在中西部地區，風暴將在愛阿華州東部、威斯康辛州南部、伊利諾伊州北部、印第安納州和俄亥俄州部分地區降下大雪；芝加哥31日積雪可能多達10吋、費城可能降雪5至11吋，紐約市將達6至9吋，波士頓將達11吋。

●華盛頓到波士頓恐降最大雪

由於降雪大部分取決於風暴路徑，氣象專家正密切關注；氣象網站Accuweather報導，若其路徑偏離海岸，從華盛頓特區到波士頓地區將出現最大降雪；如果仍靠近海岸，則對內陸的威脅增加。

此冬季風暴系統之前持續影響加州，截至29日至少造成兩人死亡，其中一人於墨西哥邊境附近困在洪水氾濫的排水系統中，不幸喪生；另有一名滑雪者被發現死在內華達山脈山區積雪內；當地積雪有九呎高，且中部海岸降雨15吋，引發山洪和泥石流。

航班監測網站FlightAware指出，風暴席捲芝加哥和紐約機場可能導致全國各地航班重大延誤和取消；截至30日下午4點50分，芝加哥兩個機場取消31日起降的133個航班；巴爾的摩/華盛頓國際機場已公布取消31日至少121個航班。

公路和鐵路交通阻塞及斷電事件，也需多加防範；國家氣象局警告說，即將到來的冬季風暴系統可能會在中西部、中大西洋和東北地區「長期」逗留。