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GameStop散戶vs.大戶一場熱戰 反映4大時代議題

編譯湯淑君／綜合30日電
GameStop股價狂飆，反映了世代衝突等多項時代議題。圖為德州達拉斯的一家GameStop店面。(路透)
GameStop股價狂飆，反映了世代衝突等多項時代議題。圖為德州達拉斯的一家GameStop店面。(路透)

遊戲零售商「遊戲驛站」(GameStop)股價一路狂飆，還迫使華爾街避險基金大戶軋平放空部位，落荒而逃。這不僅是連日來金融市場最重要的話題，還可能成為金融史上一大關鍵事件。彭博資訊專欄作家歐瑟士(John Authers)指出，這整件事有如一面稜鏡，從多重面向反映出4大時代議題：

1.自由主義vs.家父長主義

這是永遠沒完沒了的辯論，但政府對公民有責任，企業對客戶有責任，必須降低某些人的行為造成其他人傷害的風險。就市場而論，就是訂定一套簡單明瞭的規則並加以落實，只要不踰矩，盡可能讓人人自由行動。

2.股東資本主義的未來

目前投資市場運作模式，大致是資產管理機構受託管理客戶的錢，但他們維護股東利益的動機顯然不如直接持股人強烈。新一批散戶投資人希望以回歸直接持股為出發點，著手改革資本主義，打破他們所謂「腐敗機構」宰制市場的局面。

3.全球金融海嘯難究責

許多參與這次軋空戰役的Reddit鄉民形容，這是「遲來的正義」，甚至是報了當年全球金融海嘯的仇。歐瑟士指出，那場金融海嘯確實是許多人的行為所釀成，卻不見任何人負責，正義未獲伸張，但不能把昔日舊仇報復在今天某個行為類似的人身上。話雖如此，執法當局仍必須證明，白領犯罪者會被懲罰；否則，未來「私刑正義」怒潮只會愈演愈烈。

4.世代衝突成社會裂痕

「華爾街押注」討論板上，痛罵戰後嬰兒潮世代的難聽字眼俯拾皆是，不過，「世代不正義」觀念其來有自。相對而言，嬰兒潮世代掌握許多資源，讓千禧世代和更年輕的Z世代只能望而興嘆。

屬於X世代的歐瑟士擔心，隨著屆齡退休人數相對於工作年齡人口暴增，世代衝突將形成未來數十年重大社會裂痕。

GameStop股價震動，反映了世代衝突等多項時代議題。圖為伊利諾州Vernon...
GameStop股價震動，反映了世代衝突等多項時代議題。圖為伊利諾州Vernon Hills的一家GameStop店面。(美聯社)

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