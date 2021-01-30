國會暴動後… 議員猜疑加劇 遑論兩黨合作

國會暴亂發生後，兩黨議員之間的猜疑進一步加劇，團結合作根本無從談起。(歐新社)

儘管拜登從就宣誓就任總統當天就呼籲國家團結，但經過川普政府四年管治，尤其是國會衝擊暴亂發生後，兩黨議員之間的猜疑進一步加劇，關係更差，團結合作根本無從談起。

第117屆國會僅開始三個星期，百多年來兩黨關係的基石，從沒有現在這樣不穩，彼此抱著深深的不信任感和背叛感，兩黨議員們更擔心這種情況會持續多年，並產生長遠影響。

現在不要說是拒絕互相合作，就連共處一室也感到害怕。來自華州的民主黨 籍眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)1月6日逃避暴徒衝擊時，與多位共和黨 議員躲在一個房間內，結果她受到新冠病毒感染，原因是這些共和黨人沒戴口罩。

她指出，根本不知道可否修復兩黨關係，因為共和黨核心小組大多數成員與民主黨人的意識形態，存在著巨大的鴻溝。

儘管1月6日國會經過暴力衝擊後繼續展開對拜登當選的確認程序，共和黨仍有8名參議員及139名眾議員(占211人的三分二)，包括少數黨領袖麥卡錫反對確認拜登，反映出兩黨的裂痕難以癒合。

多名民主黨人私下考慮是否與這些共和黨人徹底斷絕關係，作為一種潛在的懲罰方式，特別是眾院 議長波洛西口中的那些為暴亂分子「提供支持及援助」的人。

除了無法在國會合作，國會暴力事件也使民主黨議員擔心受到攻擊，他們指共和黨議員曾試圖將武器帶入眾院，有議員為此購買了防彈背心。

其中共和黨籍、來自喬州的格林(Marjorie Taylor Greene)，更被認為是個極右的陰謀論者，她曾在臉書表達對陰謀論匿名者Q的支持。民主黨領袖為此向共和黨領袖施壓，要求譴責她，甚至有民主黨人提出了將她驅逐出國會的決議。

眾院議長波洛西28日在記者會甚至提出不尋常的指控，指國會潛伏危險，敵人就在眾院內，直指共和黨人。種種情況表明，陷入黨派紛爭多年的國會，仇視已達到新的高度，莫說合作，要消除敵意已談何容易。