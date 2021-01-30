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「匿名者Q巫師」：被川普騙了 願赴參院為彈劾案作證

記者顏伶如／綜合報導
自稱「匿名者Q巫師」的錢斯利願意前往參院彈劾聽證會作證，說明被川普煽動而參加暴動的親身經驗。(美聯社)
自稱「匿名者Q巫師」的錢斯利願意前往參院彈劾聽證會作證，說明被川普煽動而參加暴動的親身經驗。(美聯社)

自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)的33歲男子錢斯利(Jacob Anthony Chansley)參加6日國會山莊暴動後被捕，遭到六項聯邦罪名起訴，但錢斯利透過律師對媒體表示，由於沒有被前總統川普特赦，深感「被川普騙了」，願意前往參院彈劾聽證會作證，說明被川普煽動而參加暴動的親身經驗。

錢斯利遭到六項聯邦罪名起訴：擾亂秩序、妨礙公務、擅闖禁區、在禁區內製造騷動、以暴力方式闖進國會大廈並製造動亂、在國會大廈非法遊行；如果被定罪，錢斯利面臨最高20年有期徒刑。

國會山莊遭暴徒攻占當天，錢斯利以臉部彩繪、牛角帽加皮毛造型現身，影片與照片曝光後，第一時間便在網友肉搜之下查出真實身分。

錢斯利辯護律師華金斯(Albert Watkins)日前接受密蘇里州地方電視台KSDK-TV訪問時說，川普卸任前並未赦免錢斯利，讓錢斯利深感「被川普騙了」。

華金斯說，錢斯利非常後悔自己竟然聽信川普謊言，也對於自己做出錯誤選擇感到懊悔。

根據法院紀錄，錢斯利對調查人員供稱，前往華府參加國會暴動，是因為身為一名「愛國者」，聽從了總統的召喚。錢斯利目前被押於故鄉亞利桑納州。

對於錢斯利是否以證人身分前往參院彈劾案作證，律師表示到目前為止還沒有跟任何國會議員聯繫過。他說，錢斯利是非常效忠川普的川粉，沒有獲得川普赦免，才驚覺遭到川普「背叛」，參議員們應該聽聽錢斯利訴說心路歷程。

自稱「匿名者Q巫師」的錢斯利願意前往參院彈劾聽證會作證，說明被川普煽動而參加暴動...
自稱「匿名者Q巫師」的錢斯利願意前往參院彈劾聽證會作證，說明被川普煽動而參加暴動的親身經驗。(路透)

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