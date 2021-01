拜登9天連發40行政命令 紐時：放緩吧，喬

拜登總統上任9天簽了40道行政令,紐約時報社論以「放緩吧 喬」為題評論。(Getty Images)

拜登 總統就任至今九天以來,已經簽署大約40道行政命令,內容涵蓋新冠肺炎疫情 、環境法規、移民政策和種族正義等議題,招致共和黨批評,也引起輿論探討。

拜登希望運用行政命令廢除前總統川普 的根本政策倡議,比如暫停興建美墨邊牆、廢除川普時代禁止跨性別者從軍等政策。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)28日表示,拜登執政初期倚重行政命令,有違他競選期間的承諾;紐約時報(NYT)也在同日發表社論,標題為「放緩行政命令,喬」(Ease up on the Executive Actions, Joe)。

美聯社報導,柯林頓前總統兩任八年共簽署364道行政命令,小布希任職8年頒佈291道,歐巴馬八年則發布了276道,川普則在一任(四年)就簽了220項行政命令。

拜登28日頒布最新的行政命令,強調「推翻川普命令造成的傷害,而非啟用任何新法律」;白宮發言人凱特‧貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)回應外界對於拜登頒布諸多行政命令的批評表示,「我們追求透過立法達成目的,這也是我們要努力讓「美國救援計畫」(American Rescue Plan,疫情紓困計畫)通過的原因。」

麥康諾當天在參院演講時,引述拜登競選時的說法表示,「除非是獨裁者,否則不會透過行政命令立法」。

拜登去年10月在美國廣播公司(ABC News)轉播的里民大會上,被問到會如何快速地提高企業稅並向富人徵稅時說的是:「有些事就算透過行政命令也不能做,除非你是獨裁者」。

拜登及其幕僚,包括白宮的經濟學者都表示,他們認為,行政命令無法和立法行動相比,但也為新政府伊始,便大量運用行政命令辯護,強調扭轉一個多世紀以來最嚴峻的疫情危機,實屬必要的權宜之計。