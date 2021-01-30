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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

拜登、葉倫同露面 力爭1.9兆元疫情紓困案過關

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統29日在白宮橢圓形辦公室接見財政部長葉倫時指出，將擴大提供疫苗以及紓困。(歐新社)
拜登總統29日在白宮橢圓形辦公室接見財政部長葉倫時指出，將擴大提供疫苗以及紓困。(歐新社)

拜登總統29日警告，如果1兆9000億元的疫情經濟紓困法案遲遲未能通過，恐將出現嚴峻後果；由於參院共和黨團對於拜登的提案興趣缺缺，白宮現正積極尋求各種「富有創意」的方式，爭取支持。

政治生態處於兩黨明顯對立的情況下，拜登要說服共和黨選民支持新一波規模龐大的紓困法案，困難度頗高，畢竟國會上個月才剛通過累計約4兆元的配套法案，其中包括了9000億元疫情經濟紓困法案。

媒體報導，拜登陣營這陣子頻頻與共和黨籍國會議員打電話私下溝通，但仍沒能獲得重大進展，也沒取得任何協議；參院民主黨團現在已經所有準備，打算憑藉著民主黨自己的票數，最快在下周讓法案表決過關。

拜登在29日對媒體發表的談話中，首次提及願意在沒有共和黨支持的情況下，讓紓困法案在國會通過。

他說：「如果共和黨員願意支持，贊成在共和黨支持下讓法案過關。不論如何，疫情紓困一定要通過，這不是能否通過的問題，沒有任何疑慮。」

過去這段時間，拜登多次強調，如果跟美國因為紓困法案未能過關而面臨的嚴重經濟打擊相比，1.9兆元規模的法案堪稱「很划算」。

拜登29日在白宮橢圓形辦公室與財政部長葉倫(Janet Yellen)開會時也指出，擴大提供疫苗以及對民眾慷慨紓困，有助於讓失業民眾回到職場，讓學童回到校園上課，並且增加民眾的終身所得(lifetime earnings)。

他說：「從過去幾次危機當中，我們學到的教訓是，不怕做得太多，只怕做得不夠。」

拜登就職九天，他喊出要讓國家團結，但已面臨上任所第一項重大法案能否順利過關的考驗。

行政部門未能對大規模紓困法案發揮效果，拜登部分盟友試著做出論述，因為拜登上任後忙著簽署行政命令，為前總統川普任內推出的多項規定鬆綁。

拜登總統(中)和副總統賀錦麗(左)29日在白宮橢圓形辦公室接見財政部長葉倫時指出...
拜登總統(中)和副總統賀錦麗(左)29日在白宮橢圓形辦公室接見財政部長葉倫時指出，將擴大提供疫苗以及紓困。(歐新社)

拜登 紓困 共和黨

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