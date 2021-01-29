我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

喊團結、拚期中選舉 共和黨高層選擇與川普大和解

記者顏伶如／綜合報導
聯邦參議員葛理漢(右)在國會暴動後曾說，每個闖入國會大廈的暴徒都應起訴，但不贊成彈劾川普；他說：「如無川普幫忙，無法把眾院與參院贏回來。」
聯邦參議員葛理漢(右)在國會暴動後曾說，每個闖入國會大廈的暴徒都應起訴，但不贊成彈劾川普；他說：「如無川普幫忙，無法把眾院與參院贏回來。」

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)一周多前才說，國會山莊暴動是被前總統川普煽動的。眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)也說，川普沒能為釀成死亡意外的暴動事件做出迅速回應，應該承擔責任。

言猶在耳，這兩位最有權力的共和黨國會議員如今態度卻變得不一樣；麥康諾26日投票反對參院審理川普彈劾案，麥卡錫則於28日在佛州面見川普，在在透露著不希望在黨內製造分裂的態度，全力瞄準2022年期中選舉。

挺川派共和黨員迄今仍然支持導致國會暴動事件的選舉陰謀論，還虎視眈眈要找要求川普為國會暴動負責的同黨議員算帳。

支持「匿名者Q」的共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)，獲得麥卡錫指派進入競爭激烈的眾院委員會；向來挺川的共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)則揚言，絕對不會放過投票贊成彈劾川普的同黨議員。

國會駐警遭暴徒攻擊、群眾呼口號要處決副總統潘斯，雖然都有歷歷在目得現場影片證據，但共和黨高層及選舉顧問卻認為無關緊要，反而一再呼籲全黨團結，要求共和黨人以大局為重，包容極端派意見。

前總統小布希任內的白宮發言人、共和黨選舉顧問傅雷雪(Ari Fleischer)分析：「目前關鍵在於，共和黨員是否會讓各種歧見阻礙2022年期中選舉的勝利，還是民主黨猛打川普的策略將會奏效？」

人在佛州的川普透過幕僚說服共和黨高層，應該把彈劾案拋在腦後，不要繼續窮追猛打；川普競選團隊幕僚還出示民調報告給共和黨國會議員，說明川普在各州仍擁有龐大影響力，並警告如果支持彈劾川普，接下來必定遭到川普報復。

川普盟友、南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)在國會暴動後曾說，每一個非法闖入國會大廈的暴徒都應遭到起訴，但不贊成彈劾川普。葛理漢說：「如果沒有川普幫忙，我們無法把眾院與參院贏回來，事實就是這樣。」

川普 共和黨 彈劾

上一則

諾瓦瓦克斯疫苗防護力達96% 但對變種病毒略遜

下一則

川普會麥卡錫 表明自己是共和黨的「造王者」

延伸閱讀

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府
白宮不疫樣了！不再像川普的「中央車站」

白宮不疫樣了！不再像川普的「中央車站」
川普停發移民、工作簽證 拜登將簽行政令撤銷

川普停發移民、工作簽證 拜登將簽行政令撤銷
川普、麥卡錫合體釋前嫌 願助共和黨奪回眾院多數

川普、麥卡錫合體釋前嫌 願助共和黨奪回眾院多數

熱門新聞

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
剛在聯邦參院成為少數黨領袖的麥康諾(左)批評拜登上任總統後的多項行政令 朝錯誤方向，並警告將封殺。圖為拜登(右)20日在就職典禮上與麥康諾寒喧。(Getty Images)

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案

2021-01-21 22:30
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06
圖為在華府川普國際飯店。美聯社

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

2021-01-25 11:43
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

2021-01-26 02:30
美國前總統川普。(Getty Images)

共和黨只有5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

2021-01-26 23:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…