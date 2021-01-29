喊團結、拚期中選舉 共和黨高層選擇與川普大和解

聯邦參議員葛理漢(右)在國會暴動後曾說，每個闖入國會大廈的暴徒都應起訴，但不贊成彈劾川普；他說：「如無川普幫忙，無法把眾院與參院贏回來。」

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)一周多前才說，國會山莊暴動是被前總統川普 煽動的。眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)也說，川普沒能為釀成死亡意外的暴動事件做出迅速回應，應該承擔責任。

言猶在耳，這兩位最有權力的共和黨 國會議員如今態度卻變得不一樣；麥康諾26日投票反對參院審理川普彈劾 案，麥卡錫則於28日在佛州面見川普，在在透露著不希望在黨內製造分裂的態度，全力瞄準2022年期中選舉。

挺川派共和黨員迄今仍然支持導致國會暴動事件的選舉陰謀論，還虎視眈眈要找要求川普為國會暴動負責的同黨議員算帳。

支持「匿名者Q」的共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)，獲得麥卡錫指派進入競爭激烈的眾院委員會；向來挺川的共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)則揚言，絕對不會放過投票贊成彈劾川普的同黨議員。

國會駐警遭暴徒攻擊、群眾呼口號要處決副總統潘斯，雖然都有歷歷在目得現場影片證據，但共和黨高層及選舉顧問卻認為無關緊要，反而一再呼籲全黨團結，要求共和黨人以大局為重，包容極端派意見。

前總統小布希任內的白宮發言人、共和黨選舉顧問傅雷雪(Ari Fleischer)分析：「目前關鍵在於，共和黨員是否會讓各種歧見阻礙2022年期中選舉的勝利，還是民主黨猛打川普的策略將會奏效？」

人在佛州的川普透過幕僚說服共和黨高層，應該把彈劾案拋在腦後，不要繼續窮追猛打；川普競選團隊幕僚還出示民調報告給共和黨國會議員，說明川普在各州仍擁有龐大影響力，並警告如果支持彈劾川普，接下來必定遭到川普報復。

川普盟友、南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)在國會暴動後曾說，每一個非法闖入國會大廈的暴徒都應遭到起訴，但不贊成彈劾川普。葛理漢說：「如果沒有川普幫忙，我們無法把眾院與參院贏回來，事實就是這樣。」