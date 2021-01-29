川普會麥卡錫 表明自己是共和黨的「造王者」

前總統川普28日卸任後首次正式露面，在佛州會晤眾院少數黨領袖麥卡錫，凸顯自己在共和黨內的影響力。(圖取自「拯救美國政治行動委員會」)

前總統川普 28日在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)會晤眾院 少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，除了是他卸任後首次正式露面外，也在凸顯與麥卡錫和解的跡象，更藉此大肆宣傳自己在共和黨 內的影響力。

在此之前，都只是看到卸任後的川普打高爾夫球的照片，而這次是透過他的「拯救美國政治行動委員會」(Save America PAC )發布與麥卡鍚的會面照片，同時說明，「川普總統的人氣從未有像今天這樣強大，他的背書比以往任何時候都重要」。

這種誇張的說法除了明確表明川普認為自己是共和黨的造王者外，也是威脅黨內若有參議員支持彈劾他，他一定會展開報復。

參院彈劾川普的聆訊定於2月8日當周開始，只要有17名共和黨人倒戈，即可成功定罪，特別是黨內第三號人物、眾院共和黨黨團會議主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)也支持彈劾。不過麥卡鍚已向黨內發出警告，切勿互助攻擊，也稱令共和黨不能取得眾院多數的原因就在共和黨人自己。

根據「拯救美國政治行動委員會」在會晤後發布的聲明指出，川普向麥卡錫承諾，他將協助共和黨人在國會眾院贏得多數席位；儘管在2020年的選舉中，共和黨取得更多議席，但仍只是少數黨。

麥卡錫會晤後發表聲明，呼籲共和黨人團結反對「激進的民主黨議程」。他說，川普總統承諾在2022年眾院和參院選舉中協助共和黨人，同時批評民主黨人彈劾一位現在只是普通公民的總統。

對於今次會晤，也被視為川普與麥卡錫和解的跡象，因為在1月6日衝擊國會暴亂後，麥卡錫曾歸咎川普，而川普則以粗話還擊。

與此同時，共和黨全國委員會將於4月9日至11日在佛州棕櫚灘舉行春季募捐會議，屆時會邀請川普出席並發言。

儘管發生衝擊國會暴亂，但川普仍獲不少共和黨金主歡迎，共和黨全國委員會主席麥丹尼爾(Ronna McDaniel)則樂見川普為2022年期中選舉助選，這也說明了，共和黨與川普之間仍保持互相利用的關係。