拜登歐記健保重啟 無醫保者5月15日前可申請

拜登總統28日簽署行政命令，暫時重新開放「歐記健保」接受登記，讓沒有醫療保險的民眾可在5月15日前申請加入。(Getty Images)

就在新冠疫情持續擴大，疫苗卻仍無法普及之際，拜登 總統28日簽署行政命令，暫時重新開放俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)接受登記，讓沒有醫療保險的民眾可以在2月15日至5月15日之間，申請加入這項聯邦健保計畫。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)估計，約有1500萬名目前沒有健保的民眾將因此受益。

根據行政命令內容，「歐記健保」網站HealthCare.gov將暫時開放接受民眾登記投保；根據正常運做，HealthCare.gov通常每年只有六周時間開放民眾辦理登記，而新年度的登記已在去年12月15日結束；前總統川普政府在疫情期間並不同意暫時開放民眾申請。

拜登總統重啟「歐記健保」，約有1500萬名民眾將受益。(Getty Images)

另外，拜登已經指示政府機關研議如何推翻川普政內的多項健康醫療政策，例如限制墮胎諮詢以及對低收入民眾使用聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)定下的工作規定。

拜登28日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時說：「我們正在做的並不是新政策，而是恢復可負擔健保法以及聯邦醫療補助計畫，還原到川普上台之前的模樣。」他也說，「我的前任破壞女性健康」，因此必須改正。

拜登簽署讓「歐記健保」暫時開放接受登記的行政命令，只是就任後健保改革動作的第一波；拜登先前曾經承諾，將在前總統歐巴馬的健保法案基礎上繼續努力，目標是打造讓所有民眾都能參加的聯邦健保計畫。

不過，拜登並不贊成佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)提出的「全民聯邦醫療保險 」(Medicare-for-all)提議。

從2月15日到5月15日為接受民眾登記參加「歐記健保」的「特別申請期間」(special enrollment period)，政府將推出宣導活動，並呼籲各州配合這項聯邦計畫。

「凱瑟家庭基金會」公共衛生專家波利茲(Karen Pollitz)說，拜登政府掌握許多資源可以宣導這項計畫；該基金會估計，「歐記健保」收取的保費中，原本有12億元被列為宣導預算專款，但川普政府卻未運用。