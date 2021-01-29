我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

諾瓦瓦克斯疫苗防護力達96% 但對變種病毒略遜

編譯林育正／綜合28日電
美國生技公司諾瓦瓦克斯研發的新冠肺炎疫苗對新冠病毒防護力達96%，但對南非變種病毒的防護力稍低約60%。(路透)
美國生技公司諾瓦瓦克斯研發的新冠肺炎疫苗對新冠病毒防護力達96%，但對南非變種病毒的防護力稍低約60%。(路透)

美國生技公司諾瓦瓦克斯(Novavax)28日表示，其研發的新冠肺炎疫苗對舊新冠病毒防護力達96%；只不過對南非變種病毒的防護力稍低約60%。

諾瓦瓦克斯同樣需要兩劑接種，在英國慘遭變種病毒肆虐之際進行試驗，1萬5000名受試者中，有62人感染新冠肺炎，而其中僅有六人曾接種疫苗。初步研究結果顯示，試驗中約有一半的感染受試者，被變種病毒感染。

諾瓦瓦克斯表示，疫苗對新冠病毒的防護力接近96%，對英國變種病毒防護力近86%。執行長厄克(Stanley Erck)說：「兩個數字都證明了我們的疫苗，能帶來足夠的防護力。」

不過此疫苗對於南非變種病毒的防護力，卻又更低一些；南非約有90%的確診患者遭變種病毒感染，而疫苗試驗中也納入愛滋病毒(HIV)帶原者。南非試驗中，在愛滋病毒陰性的受試者中，防護力達60%；若納入愛滋病毒帶原者，整體防護力則是49%。

但透過疫苗試驗，也發現雖然三分之二的受試者過去曾確診新冠肺炎，但仍可能被南非變種病毒感染。因此，諾瓦瓦克斯已著手特別針對南非變種病毒研發疫苗。醫學專家也表示，屆時將需要補打疫苗強化防護力。

負責南非疫苗試驗的金山大學(University of the Witwatersrand)馬蒂教授(Shabir Madhi)表示：「儘管過去曾被感染，但對變種病毒無法免疫。」

諾瓦瓦克斯疫苗在美國和墨西哥的受試者，也已超過三萬人，接下來將尋求英國和美國政府的使用授權。

其他新冠肺炎疫苗，得以幫助免疫系統以病毒的棘蛋白辨識新冠病毒；但諾瓦瓦克斯疫苗藉由基因工程，先在昆蟲系包內複製對身體無害的新冠病毒棘蛋白。隨後科學家再抽取並精煉蛋白質，再加入強化免疫系統的藥物製成疫苗。

疫苗 變種病毒 南非

上一則

GameStop美股之亂：券商爭議出手限制「散戶的正義」？

下一則

喊團結、拚期中選舉 共和黨高層選擇與川普大和解

延伸閱讀

德國建議 AstraZeneca疫苗僅供65歲以下民眾接種

德國建議 AstraZeneca疫苗僅供65歲以下民眾接種
變種病毒引「升級」口罩呼籲 CDC尚未提倡「雙口罩」

變種病毒引「升級」口罩呼籲 CDC尚未提倡「雙口罩」
諾瓦瓦克斯疫苗英國試驗 防護力89.3％

諾瓦瓦克斯疫苗英國試驗 防護力89.3％
南卡羅來納州出現美國首例南非變種病毒

南卡羅來納州出現美國首例南非變種病毒

熱門新聞

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
剛在聯邦參院成為少數黨領袖的麥康諾(左)批評拜登上任總統後的多項行政令 朝錯誤方向，並警告將封殺。圖為拜登(右)20日在就職典禮上與麥康諾寒喧。(Getty Images)

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案

2021-01-21 22:30
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06
圖為在華府川普國際飯店。美聯社

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

2021-01-25 11:43
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

2021-01-26 02:30
美國前總統川普。(Getty Images)

共和黨只有5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

2021-01-26 23:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…