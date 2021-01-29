諾瓦瓦克斯疫苗防護力達96% 但對變種病毒略遜

美國生技公司諾瓦瓦克斯研發的新冠肺炎疫苗對新冠病毒防護力達96%，但對南非變種病毒的防護力稍低約60%。(路透)

美國生技公司諾瓦瓦克斯(Novavax)28日表示，其研發的新冠肺炎疫苗 對舊新冠病毒防護力達96%；只不過對南非變種病毒 的防護力稍低約60%。

諾瓦瓦克斯同樣需要兩劑接種，在英國慘遭變種病毒肆虐之際進行試驗，1萬5000名受試者中，有62人感染新冠肺炎，而其中僅有六人曾接種疫苗。初步研究結果顯示，試驗中約有一半的感染受試者，被變種病毒感染。

諾瓦瓦克斯表示，疫苗對新冠病毒的防護力接近96%，對英國變種病毒防護力近86%。執行長厄克(Stanley Erck)說：「兩個數字都證明了我們的疫苗，能帶來足夠的防護力。」

不過此疫苗對於南非變種病毒的防護力，卻又更低一些；南非約有90%的確診患者遭變種病毒感染，而疫苗試驗中也納入愛滋病毒(HIV)帶原者。南非試驗中，在愛滋病毒陰性的受試者中，防護力達60%；若納入愛滋病毒帶原者，整體防護力則是49%。

但透過疫苗試驗，也發現雖然三分之二的受試者過去曾確診新冠肺炎，但仍可能被南非變種病毒感染。因此，諾瓦瓦克斯已著手特別針對南非變種病毒研發疫苗。醫學專家也表示，屆時將需要補打疫苗強化防護力。

負責南非疫苗試驗的金山大學(University of the Witwatersrand)馬蒂教授(Shabir Madhi)表示：「儘管過去曾被感染，但對變種病毒無法免疫。」

諾瓦瓦克斯疫苗在美國和墨西哥的受試者，也已超過三萬人，接下來將尋求英國和美國政府的使用授權。

其他新冠肺炎疫苗，得以幫助免疫系統以病毒的棘蛋白辨識新冠病毒；但諾瓦瓦克斯疫苗藉由基因工程，先在昆蟲系包內複製對身體無害的新冠病毒棘蛋白。隨後科學家再抽取並精煉蛋白質，再加入強化免疫系統的藥物製成疫苗。