拜登抗氣候變遷 限制鑽油產業推綠能 15次提「就業」

拜登總統27日簽署行政命令致力對抗氣候變遷；圖為頗富爭議的Keystone XL油管通道建設，拜登總統已撤銷許可。(美聯社)

拜登 總統27日簽署野心勃勃的行政命令，致力對抗氣候變遷 ，改革國內強烈仰賴化石燃料驅動的經濟，暫停租賃聯邦土地用作鑽探油氣；拜登指派的氣候變遷總統特使柯瑞 (John Kerry)也強調，白宮不會在氣候議題上對中國讓步。

拜登27日頒布的諸多措施將在未來十年保護全美約30%的土地和水域，增加離岸風力發電並朝向聯邦交通工具全用電驅動的方向邁進。

產油與產煤州可能在這波政府迅速轉換為潔淨能源的舉措中面臨從業人員失業危機，總統及民主黨也可能遭逢政治威脅。

儘管如此，拜登仍重申氣候危機，說道：「我們已親眼見證，不能再等，是行動的時候了。」

拜登深諳傳統能源產業可能發生失業危機，但不忘喊話潔淨能源產業將創造新的就業機會，重申他在解決氣候變遷及能源問題時也心繫國民就業議題；拜登在行政命令條文中，共提及就業15次。

在轉換大批聯邦車隊的使用能源方面，拜登表示，透過政府採購「零碳排」的車輛將加速汰換燃油車的速度，最終達到「創造100萬個汽車工業新職缺」的目標。

拜登指派兩位氣候官員負責相關事務，分別為擔任特使的前國務卿柯瑞，以及白宮國家氣候變遷顧問吉娜‧麥卡錫(Gina McCarthy)。

柯瑞在白宮簡報上說：「拜登將氣候議題放在外交及國安準備等計畫的中心。」

柯瑞也強調，白宮不會為了取得氣候議題的進展而對中國讓步。他以北京竊取智慧財產權和南海侵略為例說：「我們和中國有很大幅的差異，這些議題從來不會用來交換氣候問題。」

拜登提名密西根州前州長珍妮佛‧格蘭霍姆(Jennifer Granholm)擔任能源部長，支持潔淨能源，但面臨資金問題；拜登競選時，允諾未來十年，每年投資400億元發展潔淨能源，但能源部年預算約350億元，其中僅20%用以發展能源計畫，其餘資金用以維護核武，以及高能物理等科學研究。