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崔天凱嗆美：視中國為假想敵 是嚴重戰略誤判

記者張文馨／華盛頓報導
中國駐美大使崔天凱27日表示，將中國視為「戰略對手」 與假想敵，將是一個嚴重的戰略誤判。(中新社)
中國駐美大使崔天凱27日表示，將中國視為「戰略對手」 與假想敵，將是一個嚴重的戰略誤判。(中新社)

美國總統拜登將以「戰略耐心」(strategic patience)處理美中關係，中國駐美大使崔天凱27日表示，將中國視為「戰略對手」(strategic rival) 與假想敵，將是一個嚴重的戰略誤判(huge strategic misjudgment)；任何以此為基礎發展的政策都是重大的戰略錯誤(grave strategic mistakes)。

崔天凱並說，「在中美關係中被炒作的一些問題，打的是『價值觀』的旗號，實際上聚焦的是中國領土，讓人不得不懷疑其背後意圖；在這些事關中國主權、統一和領土完整的問題上，中方沒有任何妥協退讓的餘地，希望美國尊重中國核心利益，不要挑戰中方的紅線。」崔天凱此言是暗指台灣等議題。

拜登上任至今，還未與中共總書記習近平通話或互動，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)25日拋出「戰略耐心」之說，指美中正處於激烈競爭狀態，北京正在多方面挑戰美國安全、繁榮與價值，拜登將以戰略耐心處理此事，也會在未來幾周內，與兩黨國會、國際盟友和夥伴共同商議。

崔天凱談拜登政府、川普政府甚至台灣議題，均未指名道姓。

崔天凱說，明天(29日)是中國領導人鄧小平訪問美國總統卡特(Jimmy Carter)的42周年紀念日，這兩位做了建交的重要決定，為兩國人民帶來巨大利益，對全球和平穩定與繁榮貢獻良多。

崔天凱表示，過去幾年來，有些人嘗試否認這些基本事實，製造謠言、升高仇恨與對抗，挾持美國的中國政策，將中美關係推下對抗深淵，嚴重傷害兩國人民基本利益，且此舉註定失敗。

崔天凱表示，最近美國調整其戰略，建立聯盟以解決他們所稱的「中國挑戰、恢復平衡及在亞太地區的合法性」。

「我擔心這樣的調整如同換湯不換藥，可能重蹈覆轍，造成進一步破壞區域秩序的新失衡。」崔天凱說。

崔天凱提到，習近平給拜登發的賀電，和日前在世界經濟論壇達沃斯議程的談話，都提到拒絕衝突對抗、尋求合作共贏。

崔天凱說，美中可能有競爭，但不必要成為對手，應該努力成為夥伴，美國是偉大國家，但必須問問自己，能否接受不同歷史文化和政治制度的國家發展繁榮，並與其和平共處？

他也提到，中美要對話不要對抗，但存在中美關係中一些被炒作的議題，打的是「價值觀」的旗號，涉及的是中國的領土問題，中方沒有妥協退讓的餘地，希望美國尊重中國的核心利益，不要挑戰中方紅線。

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