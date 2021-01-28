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美財政部宣布 投資中國軍企禁令 延至5/27生效

編譯盧炯燊／綜合27日電
聯邦財政部公布「禁止投資中國軍方企業」延後至5月27日生效，圖為中海油的標誌。(路透)
聯邦財政部公布「禁止投資中國軍方企業」延後至5月27日生效，圖為中海油的標誌。(路透)

聯邦財政部27日公布，「禁止投資中國軍方企業」一案延後至5月27日生效實施；川普政府去年11月12日頒布行政令，今年1月28日起正式禁止美國人投資中國軍方擁有或控制的中國企業。

財政部外國資產控制辦公室發布的聲明說，在5月27日之前，美國投資者對被列入清單的中國軍方企業，作出的投資項目一般會獲批准。

在財政部宣布延後實施生效日期之前，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)25日已表示，拜登政府正深入檢討川普政府的一系列中國政策，但會以「戰略耐心」的態度來決定要保留哪些及撤銷哪些，因此將需要一些時間。她又表示，為此美國必須與盟國磋商，民主黨也會與共和黨磋商。

財政部前官員坦南邦(Daniel Tannebaum)也同意，延後生效日期，可讓拜登新政府有時間評估有關政策，並處理川普政府在最後數星期實施相關措施時，給市場帶來的嚴重混亂情況。

川普在任內最後數星期發出行政命令，指一些與中國軍方或情報機關有關係的中國企業，到美國證券市場上市籌集資金，用於發展中國軍隊及提升現代化，對美國安全構成威脅，因此決定禁止投資這些中國企業。這個做法的目的被認為是要對某些中國最大的企業，比如中海油、中國移動、中國電信及中國聯通等，其中有些企業聲稱它們跟中國軍方沒有關係。

但美國投資者對政府禁止投資某些中國公司的範圍感到困惑，部分原因是川普政府對相關政策不斷的自圓其說及未能作出圓滿解釋。

川普政府內部，財政部前部長米努勤(Steven Mnuchin)多次反對國務卿龐培歐採取強硬行動的做法，成功的從黑名單內撤去中國電子商務公司阿里巴巴和中國搜索引擎百度的名字，然而從另一角度看，投資者對此非常困感及混亂。

聯邦財政部公布「禁止投資中國軍方企業」延後至5月27日生效，圖為中海油的標誌。(...
聯邦財政部公布「禁止投資中國軍方企業」延後至5月27日生效，圖為中海油的標誌。(美聯社)

中國 投資 美國

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