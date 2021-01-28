美準駐聯大使：中國是戰略對手 支持台灣自我防衛

駐聯合國大使被提名人托馬斯─格林菲爾德27日出席聯邦參院外交委員會的聽證會時表示， 中國是戰略對手、美需支持台灣自我防衛。(美聯社)

駐聯合國大使被提名人托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)27日出席聯邦參院外交委員會的聽證會時表示，中國 是戰略對手，威脅美國 安全、繁榮與價值；美國會竭盡全力結合理念相近盟友應對中國；此外，她認為美國需要支持台灣 自我防衛。

托馬斯─格林菲爾德在書面證詞中唯一提到構成挑戰的國家就是中國；她說，中國正透過聯合國體系推動與聯合國基礎價值和美國價值截然相反的威權議題(authoritarian agenda)，美國持續袖手旁觀才會令中國成功，「這不會在我眼皮底下發生。」

托馬斯─格林菲爾德在聽證會過程中，將中國稱為「戰略對手」(strategic adversary)與「戰略競爭者」(strategic competitor)。

但是議員們質疑，托馬斯─格林菲爾德2019年應邀到喬治亞州薩凡納州立大學(Savannah State University)的孔子學院五周年活動發表演說，內容包括中國如何透過「一帶一路」等方式擴大其在非洲經濟影響力，對於被詬病的「債務外交」輕描淡寫；此外，也有議員質疑托馬斯─格林菲爾德因此收受酬金。

托馬斯─格林菲爾德表示，她到孔子學院演講是「大錯」(huge mistake)，但她收受的酬金是來自大學，並非孔子學院；該大學是有名的非裔大學，她出席演講是為鼓勵年輕非裔學生投入外交領域。

托馬斯─格林菲爾德說，強烈支持美國關閉孔子學院。

托馬斯─格林菲爾德表示，中國是戰略對手，中國的行動威脅美國的安全、繁榮與價值，「他們（指中國)是遍及全球的威脅」；她從不懷疑此事，也不會天真看待中國。

托馬斯─格林菲爾德說，若提名獲准，她將致力與參院外委會合作，在聯合國反制北京，抵禦北京在聯合國等多邊機構內擴張影響力，並強化法治、性別平等與良善治理等價值。

共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio)問到，是否認為穆斯林在新疆遭受的待遇屬於種族滅絕(genocide)。托馬斯─格林菲爾德說，發生在新疆的事情是駭人的，國務院正在檢視這個說法。

不過，國務卿布林肯(Antony Blinken)19日在外交委員會聽證會上，同意前國務卿龐培歐認定此舉為種族滅絕；布林肯27日在國務院接受記者提問重申維持原本看法，沒看到托馬斯─格林菲爾德的說法，不予評論。

共和黨參議員強生(Ron Johnson)表示，中國對全球安全的挑戰包括香港與台灣；托馬斯─格林菲爾德表示，台灣是該區域最強健的民主政體之一，美國需要支持台灣作為一個民主政體，並與之站在一起，提供所需的安全(防衛)，以抵禦中國危及台灣安全。

強生追問，這是否意味托馬斯─格林菲爾德支持對台軍售或者美國採取進一步防衛部署；托馬斯─格林菲爾德表示，這要留給負責軍售的人決定，但她猜想「是的」，這將使得台灣能得到必要設備，以支持台灣的自我防衛。