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布林肯：美中關係最重要 形塑世界樣貌

記者張文馨／華盛頓報導
新任國務卿布林肯(左)27日在副總統賀錦麗(右)監誓下宣誓就職，當天便與多國外長通話。他矢言整頓國務院，提振外交官士氣，恢復美國的世界地位。(路透)
新任國務卿布林肯(左)27日在副總統賀錦麗(右)監誓下宣誓就職，當天便與多國外長通話。他矢言整頓國務院，提振外交官士氣，恢復美國的世界地位。(路透)

國務卿布林肯(Antony Blinken)26日上任，27日在國務院舉行首場記者會時說，美中關係無疑是未來世界上最重要的關係，將形塑世界樣貌，這段日益對抗的關係中有競爭，也可在共同利益範圍內合作，顯然包括氣候變遷；布林肯對內打氣表示，要重建被前朝破壞的外交士氣。

布林肯27日與英國、德國和法國外長通話時，均提及要共同應對包括氣候變遷、中國、俄羅斯與伊朗帶來的挑戰。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，布林肯在與英國外交部長拉布(Dominic Raab)會談中討論到多邊組織共同對抗氣候變遷、新冠肺炎，並分享外交政策優先順序，包括中國、伊朗與俄羅斯。

普萊斯表示，布林肯也分別與泰國和菲律賓外交部長通話，在與菲律賓外交部長陸辛(Teodoro Locsin)通話時，談到了美菲聯盟和共同防禦條約的重要性，也強調了美國拒絕中國聲索南海主權，因其範圍超過1982年海洋法公約所允許中國主張的區域；布林肯保證，美國將與東南亞聲索國站在一起，對抗中國的壓力。 

另外，普萊斯表示，布林肯與北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)通話時，強調拜登政府決心振興跨大西洋聯盟，雙方同意在今年上半年啟動北約領導人會議。

布林肯在記者會上，談到上任後第一優先是關注中東地區反政府武裝組織「胡塞」(Houthi)對葉門人民的迫害，確保美國盡其所能提供援助。

此外，布林肯19日曾表示認同北京在新疆的作為構成「種族滅絕」(genocide)，記者詢問在此背景下，如何與中國在氣候變遷上合作。

布林肯表示，美中關係無疑是未來世界上最重要的關係，這段關係將形塑將來世界的諸多樣貌。

布林肯指出，美中關係日益對抗，當中有競爭、也有合作；雙方可在共同利益範圍內合作，這顯然包括氣候議題，若能在對抗全球暖化取得具體進展，中國、美國與其他國家均受益。

布林肯說，他認為也希望美中能在此議題上尋求合作。

布林肯26日獲得國會表決通過後，隨即啟動電話外交，27日分別對國務院員工和記者發表談話，還與歐洲盟邦外長通話。

布林肯26日晚間分別與加拿大、墨西哥、日本和南韓的外交部長通話，強調美日同盟與美韓同盟是印太地區和平開放繁榮的標記，美日韓三國將繼續合作。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)27日與印度國安顧問通話時，也討論在印太地區持續合作的重要性，包括新冠肺炎與氣候變遷。

中國 氣候變遷 美國

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