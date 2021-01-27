白宮前經濟顧問庫德洛 接棒福斯新節目

白宮前首席經濟顧問庫德洛被福斯電視台網羅開新節目。(美聯社)

白宮 前首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)確定將重回廣播電視老本行，成為川普 幕僚中最快找到電視界工作的人；川普的資深幕僚找新工作似乎並不順利。白宫前新聞發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)，1月初曾傳出將到福斯新聞台工作，但在國會暴亂發生後，情勢生變。福斯已暫緩與麥肯內尼的新職協商。

福斯電視台26日表示，庫德洛將成為福新財經台(Fox Business)每日播出的帶狀新節目主持人。2月8日起，庫德洛還將以金融分析師 身份在福斯財經台和福斯新聞頻道出現。

現年74歲的庫德洛曾任川普國家經濟委員會主任，在白宮一直任職到川普卸任為止。他是福斯電視台與川普政府成員之間形成旋轉門的最新例證。過去庫德洛曾在CNBC主持過節目多年，CNBC與福斯財經台是長期競爭對手，福斯挖角庫德洛之舉，格外引人注目。

福斯同時否認另一位川普任內知名人物麥肯內尼即將成為福斯旗下人員的消息。該公司26日聲明表示，「麥肯內尼目前不是福斯新聞的僱員或撰稿人。」

麥肯內尼1月初提交的資料，曾註明她與福克斯新聞簽訂了一份「僱傭協議」，顯示她已在該有線電視頻道找到工作。

但了解談判情況的人士透露，麥肯內尼和福斯新聞雖確曾在選舉後洽談過可能的廣播電視工作機會；但福斯現已暫停相關工作協商，儘管該台以後還是願意聘用她。

麥肯內尼在川普11月大選失利的動蕩局勢下，堪稱媒體面前角色最鮮明的川普悍將；她也一直是福斯新聞黃金時段節目的訪談常客。