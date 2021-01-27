美中貿戰不會停 專家：拜登將聯手盟國對中施壓

經濟學者26日表示，拜登 總統治下的美國不會停止與中國 的貿易戰，但與其強調中國對美出超千百億元，拜登寧可與盟邦協調，就貿易及科技方面向北京施壓，另要求中國開放由政府主宰的經濟體；中國則呼籲美國記取川普 「錯誤政策」的教訓，但沒提及中方可能有什麼變革。

美聯社26日報導，經濟學者認為，拜登一開始焦點放在處理新冠疫情及提振國內經濟，所以不會馬上與中國打貿易戰，但是看來拜登心意已定，準備就貿易及科技方面的不滿，繼續向北京施壓。

牛津經濟研究院(Oxford Economics) 學者高路易(Louis Kuijs)表示，拜登與中國打貿易戰，重心偏向要求中國經濟做結構改革，長期而言這一點更重要，而且別想指望美方會突然調降關稅或出現其他重大變革。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登正在評估對中國貨物課徵的關稅，希望與盟邦協調未來的步驟，「總統致力於遏制中方經濟面的踰矩行動。」莎奇沒提到美方可能有所改變。

中國外交部發言人趙立堅26日呼籲華府由川普錯誤學取教訓，採納「建設性態度」，「合作對雙方是唯一正確選擇」，但趙立堅也沒透露北京可能有什麼改變。

川普對中發動貿易戰的理由，歐洲等其他對中貿易國家咸有同感，但川普取得的成績不值得誇耀，雖叫中國國家主席習近平派代表上談判桌，但全球貿易大為失序，消費者面臨物價上漲，工作機會也告減少。

美中耗時兩年半，進行13輪談判，美方依然無法解決中國設下最令人惱火的貿易壁壘，也就是政治上力挺國營公司，由金融、石油到電訊，各產業都由其把持。

歐洲、日本等國雖批評川普的戰術，但呼應對中國的譴責，說北京行竊科技，另補貼並保護國營公司，不受市場競爭考驗，所以中國背棄開放市場的承諾。這些譴責都命中核心，中國走由政府領導的開發模式，共產黨高層認為這種模式是中國成功的基礎。