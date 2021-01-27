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參院通過 布林肯任國務卿 誓重塑與各國關係

編譯潘勛／綜合26日電
布林肯26日獲參院同意就任國務卿，他保證將重塑美國與世界各國的關係。(路透)
布林肯26日獲參院同意就任國務卿，他保證將重塑美國與世界各國的關係。(路透)

參院26日以78：22的票數，同意布林肯(Antony Blinken)出任國務卿，布林肯旋即宣誓就任，保證將出力重塑美國與世界各國的關係；另一方面，商務部長被提名人雷蒙多(Gina Raimondo)在任命聽證會上矢言，經濟面對付中國仍將採取強硬路線。

布林肯日前在聽證會上對參院外交委員會表示，美國的領導依然重要；現實顯示，美國若不投入、不想領導世界，那麼可能發生兩種狀況，其一是別的國家會取美國而代之，但可不想增進美國的利益及價值，另一種便是各國都不出頭領導，世局陷入紊亂。

布林肯矢言，拜登政府與世界各國打交道，會帶著謙虛及自信，他另指出，「內政還要多多努力，以提升國家在海外的地位。」雖強調美國要重執領導權，修補與歐亞盟邦的緊繃關係，但布林肯向參議員表示，他贊成川普政府推動的很多外交政策，例如以色列與幾個阿拉伯國家建交，還有對中國的人權問題及南海主權主張採取強硬立場。

在商務部長聽證會上，雷蒙多把聽證重點放在政府有必要協助受新冠疫情打擊最重的經濟部門與勞工。她指出，疫情凸顯美國經濟體的貧富不均；拜登總統講得很清楚，政府將把國家重建得更好、更為公平，而她大力支持。

如果獲參院同意，雷蒙多將掌的商務部，在川普時代已透過關稅、把中方公司列入黑名單，而讓美中關係更緊張。

雷蒙多指出，中共的舉措向來反競爭，傷及美國勞工及企業，還威脅恫嚇，也是侵犯人權的禍首元兇，所以，不管是把中方公司列入黑名單，抑或關稅、反傾銷關稅這些手段，她打算動用到最大程度，讓美國勞工取得公平的競爭機會。

美國 參院 商務部

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