拜登首與普亭通話 提俄駭美、干預美大選

拜登總統26日首度以總統身分與俄羅斯總統普亭通話。圖為2011年兩人會面。(美聯社)

拜登 總統26日首度以總統身分與俄羅斯 總統普亭通話。拜登在電話中列舉俄羅斯種種傷害美國 或盟友的行為，包括駭客、干預選舉等，兩人也敲定將「新削減戰略武器條約」延長五年，普亭在通話結束後就向俄羅斯國會提案。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)26日表示，拜登與普亭(Vladimir Putin)討論兩國將「新削減戰略武器條約」(New START)延長五年的意願，並同意雙邊團隊合作在下月5日前完成此事；拜登與普亭也同意在軍備控制和新出現的安全議題中，發展戰略穩定討論。

莎奇表示，拜登重申美國堅定支持烏克蘭主權，並提到美國關注俄羅斯駭客透過美國資訊科技公司SolarWinds攻擊美國聯邦機構與私人企業網站、俄羅斯提供酬金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、俄羅斯介入2020美國大選，和毒害俄羅斯反對派納瓦尼(Aleksey Navalny)等事。

莎奇說，拜登清楚表示，對於俄羅斯傷害美國或盟友的行動，美國將堅定捍衛美國的國家利益；白宮表示，兩位總統同意今後保持透明與一致的溝通。

與此同時，國務院26日發布七大工業國(G7，包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國)聲明，譴責俄羅斯出於政治動機逮捕納瓦尼，呼籲俄羅斯釋放納瓦尼，與本月23日因參加集會遭任意拘留的抗議者和記者。

拜登在選前曾說，中國是最大挑戰，俄羅斯是最大威脅；去年總統選舉過後，國務院、財政部、商務部與國土安全部等部門，和微軟公司(Microsoft)等數十家私人企業先後遭駭客入侵，多家美國媒體報導，疑似俄羅斯駭客透過SolarWinds的軟體所為。

前總統川普當時與內閣官員判斷背道而馳，他曾表示，駭客背後可能是中國。川普對普亭態度一向友善，不積極調查俄羅斯2016年干預美國大選之事；且上任後下令從德國撤走9500名美軍，要求北約會員國增加軍費支出，這都讓俄羅斯可能趁機得利。

拜登當時承諾，上台後會就這起駭客攻擊事件，釐清攻擊方、事件全貌與影響範圍；也會和全球盟友合作，嘗試建立在網路範疇合法活動的國際體系，確保破壞規則的人要負起責任。

普亭是在去年12月15日，在選舉人團投票結束後，發賀電給拜登，表示「盡管兩國之間存在分歧，但相信雙方可真正解決當前世界面臨的諸多問題和挑戰。」

中共總書記習近平於去年11月25日、美國總務署通知拜登啟動政權交接後，才發賀電給拜登；表示推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待；希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。

到目前為止，拜登還未與習近平通話。