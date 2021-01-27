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共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

記者羅曉媛／華盛頓報導

國會參院26日先就共和黨參議員保羅(Rand Paul)提出的反對審理前總統彈劾案一事表決，絕大多數共和黨反對以「煽動叛亂」罪彈劾前總統川普，只有5名共和黨議員加入民主黨；該投票結果凸顯川普即便卸任，在共和黨內仍有持續影響力，而參院審理川普的彈劾案，大概也將以「川普無罪」告終。

絕大多數共和黨認彈劾違憲

參院要到2月9日才開始審理前總統川普的彈劾案，但參議員保羅26日在議場提出動議，要求就「2月對川普進行彈劾審判是否違反美國憲法」表決；儘管參院隨即以55對45票否決，但絕大多數共和黨投票贊成此舉違憲，該結果也顯示，參院沒有足夠的票數彈劾前總統川普。

保羅表示，彈劾是為了解除職務，但被指控的川普已經卸任，參院審判將把國家拖入仇恨與刻薄的泥潭，諸如此類的事情在美國歷史上前所未有。

但民主黨認為川普必須為其煽動暴亂負責，若按照保羅的說法，總統在任期尾聲都可以不為自己的行為遭受懲罰；參院多數黨(民主黨)領袖舒默(Charles E. Schumer)說，共和黨的說辭，無論從憲法、歷史實踐與先例或基本常識等各個角度分析，都大錯特錯。

五名與民主黨同步的共和黨參議員，包括緬因州參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加州參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、猶他州參議員羅穆尼(Mitt Romney)、內布拉斯加州參議員薩瑟(Ben Sasse)，以及賓州參議員圖米(Pat Toomey)。

彈劾審判尚未開始即落空？

這一黨派分明的投票結果也顯示，在國會暴亂發生近三周後，共和黨對川普言行的憤怒已逐漸消散，尤其像參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，早先曾說是川普激起了國會暴亂，但26日認為彈劾卸任總統違憲。

參院審判至少需要67票才能判定川普有罪，意味著必須有17名共和黨人倒戈站邊民主黨；若川普被認定有罪，參院需簡單多數票(majority vote)表決禁止他再競選公職。

保羅在表決後宣稱，此次彈劾審判尚未到達即落空，參議員葛理漢(Lindsey Graham)則說，表決結果只是開始，「川普只需繼續努力(說服共和黨支持他)，彈劾案幾周就能結束。」

不過也有一些共和黨不認為今天的結果就是彈劾審判的試水，俄亥俄州共和黨參議員波特曼(Rob Portman)說，他想多聽取彈劾是否違憲的辯論，也尚未決定是否要投川普有罪。

川普 彈劾 共和黨

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