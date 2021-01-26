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川普薪酬違憲案 最高法院不受理

記者顏伶如／綜合報導
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款，最高法院25日裁定不受理。(路透)
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款，最高法院25日裁定不受理。(路透)

前總統川普遭控觸犯憲法「薪酬條款」(Emoluments Clause)，於任內利用總統職權為自家企業圖利，最高法院25日裁定不受理。最高法院的裁定並未附加意見書或不同意見書。川普集團(Trump Organization)未對此置評。

2020年5月，聯邦第四巡迴上訴法院以9票對6票表決結果，駁回川普集團要求停止審理此案的動議，川普集團因此向最高法院上訴。

川普贏得2016年大選後，上台時並未對於私人企業交付保密信託(Blind Trust，又稱盲目信託)，持續掌握家族企業的控制權及利益，川普集團旗下企業也持續與外國政府與地方政府做生意。

非營利道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)以及馬里蘭州華府特區分別提告的訴訟，均指控川普明顯觸犯「薪酬條款」禁止總統收受地方政府或外國政府饋贈的條文規定。

「華府公民責任與倫理」對於川普位於紐約的飯店及旅館也提出類似訴訟。

在馬里蘭州與華府特區提出的訴訟中，川普遭控涉嫌收受華府川普國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)客人的金錢，其中許多客人為外籍人士。

不過自從拜登總統贏得2020年大選後，馬州、華府特區及「華府公民責任與倫理」便分別向法院聲請停止審理此案。

華府特區檢察長拉辛(Karl Racine)向法院指出：「這場大選的結果，已經讓法院不再需要介入。」

「公民責任與倫理」布克賓德(Noah Bookbinder)則指出，「薪酬條款」訴訟已讓美國人民了解川普執政四年的腐敗嚴重，因為川普持續經營跨國生意，向外國政府及本國地方政府謀取利益。

布克賓德在聲明中說：「唯有川普敗選並且下台，才終於讓違憲情事得以停止，這些前所未見的官司也能因此落幕。」

拉辛與馬里蘭州檢察長佛洛許(Brian Frosh)發表共同聲明出，對於這起訴訟感到自豪，因為這是法院第一次針對「薪酬條款」做出裁決，並明確表示憲法禁止聯邦官員收取外國政府及地方政府的任何有價物品。

聲明中表示：「我們的案件再度證明，在我們國家，沒有人可凌駕於法律，總統也不例外。」

川普 華府特區 馬里蘭州

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