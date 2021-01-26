佛奇年薪41.7萬 比川普當總統還多

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇2019年薪高達41萬7608元，高於前總統川普、前副總統潘斯，是年薪最高的聯邦雇員。(美聯社)

新冠肺炎防疫 專家佛奇 (Anthony Fauci)是全美薪酬最高的聯邦雇員，目前可取得的最新數據顯示，他2019年年薪高達41萬7608元，甚至高於前總統川普 。

80歲的佛奇不僅是聯邦政府最高薪的醫師，也是年薪最高的聯邦雇員。

新冠肺炎疫情期間，佛奇成為白宮防疫工作小組的代表人物，成為他2019年薪水高於同事的主因。

前副總統潘斯當年的年薪低於佛奇，賺進23萬5100元，而白宮防疫工作小組成員柏克斯(Deborah Birx)則賺30萬5972元。

佛奇的薪水甚至超過川普的40萬元，川普並未實際接受總統薪水，而是簽發等同於他薪水四分之一的支票給各政府單位。

非營利組織OpenTheBooks.com透過「資訊自由法」(Freedom of Information Act)取得納稅人挹注的聯邦雇員薪水數據，其中最高薪的聯邦政府雇員為醫學與牙科官員。

富比世(Forbes)報導，在其他政府部門方面，眾院議長波洛西今年預料會有22萬3500元入袋，最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)則為27萬700元，眾議員和參議員薪酬為17萬4000元，四星上將年薪為26萬8000元，都遠低於佛奇。

2010年到2019年間，佛奇薪水收入就有360萬元；其中2014年的薪資從33萬5000元調升至41萬7608元。

佛奇仍為國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長，加上他現在擔任總統主要醫療顧問，即便2019年到2024年沒有加薪，也能賺進250萬元。

佛奇去年8月接受奧斯卡影帝馬修麥康納(Matthew McConaughey)訪問時，被問到他投資數百萬元研發新冠疫苗；佛奇笑答：「馬修，不，我沒拿半毛錢，我是公僕，我領國家薪水。」

Google學術搜尋 (Google Scholar)分析顯示，佛奇在最多人引用的在世學者方面排名第32；另有民調顯示，他在新冠肺炎疫情和新冠疫苗資訊方面，是美國最被信任的代表人物。