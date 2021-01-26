拜登開除川普醫師 白宮御醫換自己人

拜登(左)上任總統後，開除前總統川普任內的白宮醫師康利，改請十多年來一直為拜登看診的醫師歐康諾(右)出任白宮醫師。(白宮檔案照／David Lieneman攝影)

前總統川普 任內的白宮 醫師康利(Sean Conley)已被拜登 總統開除，改請十多年來一直為拜登看診的醫師歐康諾(Kevin O'Connor)出任白宮醫師。川普去年改染新冠病毒時，康利說明川普病情時說法矛盾，引發輿論爭議。

川普去年確診感染新冠病毒之後，康利對外發言對於川普身體狀況描述樂觀，指稱川普「狀況非常好」，但事後坦承為配合白宮基調而報喜不報憂。據媒體報導，川普確診之後實際狀況比外界知道的更為嚴重，某些時候需要補充氧氣，也曾發高燒。

身為全人治療醫學(osteopathic medicine)醫師的歐康諾，從2009年起就為當時為副總統的拜登擔任醫師迄今。歐康諾為退休陸軍上校，在陸軍擁有20多年資歷，曾經服役單位包括第82空降師、陸軍第75遊騎兵團、陸軍特種作戰司令部，曾到全球70多國出差。

拜登就職之前，歐康諾為拜登進行健康檢查，在健康檢查報告中寫道，拜登是「健康、精力充沛的77歲男性，身體條件足以勝任總統職務」。

2020年12月間，拜登腳部骨折時，也是由歐康諾負責診斷。

1942年11月20日出生的拜登，宣誓就職時78歲，成為史上就任時最高齡的總統。

根據慣例，總統的醫師也是白宮醫療小組(White House Medical Unit)負責人。白宮醫療小組辦公室總部就在白宮一樓，隸屬於白宮軍事辦公室(White House Military Office)旗下，專門處理總統、副總統、白宮團隊人員以及訪客的醫療需求。

總統的醫師還有白宮主治醫師(Chief White House Physician)頭銜，跟隨總統一同出訪，每年負責公布總統的年度健檢結果。