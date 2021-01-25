拜登「團結美國」 民調：僅2成民眾有信心

民調顯示僅二成美國人相信拜登可以團結國家。圖為拜登(左)24日在華府聖三一教堂參加彌撒，這是他上任後首度參加彌撒活動。(美聯社)

美國 廣播公司新聞與艾普索斯(ABC News/Ipsos)24日公布最新公布的民調 顯示，多達五分之一民眾對拜登 政府是否能使國家更團結感到「毫無信心」；國家廣播公司新聞網(NBC News)的民調則顯示，拜登將面臨日漸極化、悲觀且痛苦的國家。

ABC News/Ipsos民調主要針對民眾對拜登是否有能力讓國家更團結，其中24%的人對此抱持懷疑，並表示他們對拜登完全沒有信心；不過仍有22%的人對拜登具有「強大的信心」，35%的人對拜登「有足夠的信心」，19%則認為「沒有太大的信心」。

拜登在就職演說中呼籲，美國人民不應將彼此視為對手，而是鄰居，「對待每個人我們都應充滿尊嚴和尊重，讓我們結合所有人的力量，停止責怪別人、平息憤怒，因為沒有團結就沒有和平，只剩下怒火和痛楚；當我們的社會無法進步，人民心力交瘁時，我們將失去國家，只留下混亂」。

針對這段演說是否具有說服力，該民調指出有71%的人表示拜登「非常」或「某種程度上」讓他們感到信服。

另外，NBC的民調顯示，超過七成選民相信，美國在錯誤軌道上；另有七成受訪者覺得，下個四年在政治上會更分裂，且有絕大多數人表示悲觀地擔心國家的未來。

整體而言，選民肯定拜登處理政權交接的方式，但大多數受訪者並不高度認同拜登的目標、政策和個人魅力，尤其是不肯妥協的共和黨人。

哈特研究公司(Hart Research Associates)的民主黨民調專家霍威特(Jeff Horwitt)說：「川普把一個分裂、不在正軌上且前景欠佳的國家留給拜登。」

霍威特與民調機構「輿論策略」(Public Opinion Strategies)的共和黨民調專家麥金特夫(Bill McInturff)共同訪查，霍威特說：「這就是拜登與賀錦麗承襲的國家。」

麥金特夫表示，拜登的支持率自參選之初便維持穩定，顯然未出現國民對於歷任近代總統甫就任的「蜜月期」。

麥金特夫說：「在這份數據中，我沒有感覺到拜登享有國民對歷任總統的善意。」

參與民調工作的民主黨民調專家哈特(Peter Hart)表示：「拜登如履薄冰。」

民調顯示，73%的選民表示國家在錯誤的軌道上，認為國家發展方向正確的只有21%。