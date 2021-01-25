外商直接投資寶座 美大減49% 中國首超越

新冠疫情加快全球經濟重心東移，去年中國的外商直接投資首超美國。圖為蘋果公司在北京的門店。(美聯社)

據聯合國24日公布數據顯示，因新冠疫情 衝擊，外國企業2020年直接投資於美國 大減49%，相形投資中國 則上升4%；幾十年來，美國向來是新外資直接投資(FDI)的首選國家，去年首度輸給中國，顯見新冠疫情已強化全球經濟重心往東方移動。

「華爾街日報」24日報導，聯合國貿易和發展會議(United Nations Conference on Trade and Development)指出，去年新冠肺炎在武漢出現以來，中國鐵腕封城，有效控制疫情在國內廣泛散播，所以中國去年國內生產毛額甚至出現成長，而其他主要經濟體則萎縮。

2020年外資數據顯示中國加速演變成世界經濟中心，該地位長久以來一直由美國占據；疫情期間，中國鞏固自己是世界工廠的地位，另擴張在全球貿易的占比。

雖說中國去年吸引到更多新外資，但已投注到美國的外資總額依然遠多於中國，反映出幾十年來，外國企業想擴大海外市場，美國是最吸引人的國家。

外國投資美國在2016年達到最高峰，金額為4720億美元，同年中國的FDI為1340億美元，但接下來幾年，中國的FDI持續上升，而美國則逐年下降。

川普政府鼓勵美國公司離開中國，回到美國重新營運，同時對中資購併美國企業，以國安理由祭出新的門檻，使得中國投資人對購買美國企業的興趣冷卻。

Rhodium Group合夥創辦人羅森(Daniel Rosen)表示，去年美國的FDI暴跌，也反映新冠疫情衝擊下，美國經濟普遍惡化；羅森表示，相形新冠疫情其他方面帶給美國經濟的打擊，去年美國FDI的減少有什麼影響，財經業界沒人敢論定。

羅森另指出，美國是開放、市場導向的經濟體，碰到新冠流行的大環境，FDI暴跌很是自然，中國體制則迥異於美國；羅森認為只要美國堅守開放市場競爭的基本體制，不用擔心FDI未來不回到美國。