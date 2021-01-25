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中國2天28戰機擾台 中：例行訓練

記者賴錦宏／台北報導

中共解放軍繼23日派遣13架次快慢速機侵入台灣西南空域防空識別區(ADIZ)後，24日再度派出「爆量」的15架次進入同一空域，刷新今年共機擾台灣西南空域架次紀錄，合計兩日已28架次。台灣空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等作為。中國官方「環球時報」稱，中共軍機活動是「例行性」訓練。間接否認了大批共機進入台灣西南海域，與美國「羅斯福號」(USS Theodore Roosevelt)航艦進入南海有關。

北京聯合大學教授朱松嶺指出，拜登政府23日晚發表的對台聲明，是美國民主黨的一貫做法，中國「意料之中」；美國鼓勵兩岸對話、增進交流，顯示拜登又把兩岸關係回到中美框架下，而不再是川普的中美台三邊架構。

至於中國軍機在台灣西南海域的活動，台灣的國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，兩天出海的戰機組合不同，研判主要是針對「羅斯福號」航艦進行反制；而在政治上，則是對美國務院要求中共停止軍力恫嚇台灣聲明稿的回應。

中國官方「環球時報」對於有台媒報導指中共軍機上述行動是「針對美國」，於24日傍晚發文引述不具名專家稱，解放軍在台海空域的訓練是「例行性訓練」，意在彰顯捍衛國家主權和領土完整的信心和能力。

報導並引述一匿名的軍事專家稱，解放軍在台海空域展開大規模演習和美國航艦抵達南海兩者之間「沒有必然聯繫」，雙方是按照各自的訓練計畫展開。

這名軍事專家並說，從「羅斯福號」航艦打擊群抵達南海能看出，美國在南海議題上維持了原有政策，或者說這是美方在南海的慣性動作。而且「羅斯福號」航艦打擊群的部署是由美印太司令部主導，即便美國在南海地區具體軍事行動有所變化，從五角大廈做出新判斷、新指示，然後層層下達，也是一個非常長的鏈條，需要花費很長時間。

報導並說，解放軍在台海空域進行演習已經常態化，演習計畫都是提前制定的，「並非臨時起意」，解放軍此舉彰顯捍衛國家主權和領土完整的信心和能力。

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