上任後首次 拜登與家人赴教堂彌撒

民調顯示僅二成美國人相信拜登可以團結國家。圖為拜登24日在華府聖三一教堂參加彌撒，這是他上任後首度參加彌撒活動。(路透)

拜登 總統上任後於24日首度參加彌撒，兒子杭特(Hunter)及兩位孫女也一同前往，拜登告訴記者彌撒活動很愉快。

拜登是繼前總統甘迺迪之後，第二位信奉天主教的總統，他選擇離白宮 不遠的天主教聖三一教堂(Holy Trinity Catholic Church)，拜登擔任副總統時常前往該教堂，甘迺迪也經常到該教堂做彌撒。

天主教聖三一教堂入口兩側皆掛著支持種族平等的標語。由於華盛頓特區的新冠肺炎病例仍在增長，宗教室內集會必須限制在原本容納人數的25%，或是250人以內。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki)告訴記者，拜登還未安頓好在華府的家庭教會，但她預計拜登在任期中會繼續定期參加彌撒。

在老家德拉瓦州，拜登夫婦會定期參加彌撒，拜登在華盛頓教區有許多選擇，距離白宮二哩內有四座天主教堂。就職典禮當天早上，拜登一家及民主黨、共和黨的國會領袖一同出席聖瑪竇主教座堂(Cathedral of St. Matthew the Apostle)的儀式，該教堂是1963年甘迺迪總統的葬禮地點。

歷任總統對於教堂有不同的選擇，紐約大道長老會教堂至今仍保存林肯做禮拜的長凳，鄰近白宮的聖約翰聖公會教堂(St John's Episcopal Church)則在去年夏天躍上頭條新聞，當時警察強行驅趕和平示威者，好讓川普能手持聖經在教堂前拍照，引發宗教領袖強烈譴責。

前總統柯林頓 和妻子喜萊莉．柯林頓任職期間在衛理公會教堂(Foundry United Methodist Church)做禮拜；前總統卡特任職期間常前往第一浸信會教堂(First Baptist Church)做禮拜，他卸任後曾在主日學校教書。