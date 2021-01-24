中國否認楊潔篪訪美 重申合作共贏

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。(新華社）

中國 駐美國大使館23日否認「華爾街日報」報導中國駐美大使崔天凱曾致信美方，提議中國中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪美，但強調「一個好的中美關係，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。」

駐美使館重申，「希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。」

華爾街日報披露，為改善緊繃的美中關係，北京 盼由外交高層與新總統拜登 的高階幕僚會晤彌合分歧，探究拜登與中國國家主席習近平的「拜習峰會」可行性。

路透日前曾報導，美國商會表示，「所有跡象」都表明，一個由中國高層官員組成的代表團將在拜登上任初期訪問華盛頓，期望有助於為改善美中關係，並推動更廣泛的美中貿易協議。

中國外交部早前也多次表達，「合作共贏」是美中唯一正確的選擇，雙方應開展各領域對話溝通，以溝通促進合作、以對話妥處分歧，中方同美方對話溝通的大門始終敞開。

據華爾街日報報導，北京去年12月就有意派遣楊潔篪到華盛頓。習近平祝賀拜登勝選後不久，中方即透過駐美大使崔天凱的書信和中間人管道做出這項提議。北京打算由楊潔篪向華府傳遞一些有別於川普政府時期的訊息，並為習近平與拜登的峰會探水溫。

報導稱，中方官員已透過私下管道探詢可能，但尚未正式向拜登國安團隊提出。一名知情人士指出，有鑑於目前兩國歧見很深，中方對和拜登政府打交道持審慎態度。

報導提到，美中關係緊張，不利中國專注疫後重建經濟，因此北京渴望兩國揮別不睦。對習近平而言，與美國總統恢復工作關係，是他國家主席第二任最後兩年、乃至準備進入空前第三任期的一大關鍵，美中關係處理不當，會讓他招致中共黨內批評。