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「響應川普號召」…闖國會暴徒言論 恐成彈劾川普「罪證」

編譯盧炯燊╱綜合23日電
聯邦調查局積極追查與逮捕本月6日涉嫌攻擊國會山莊的暴徒。這些來自全美四面八方的激進極右分子，他們當天在攻擊現場與社群言論內容，將列為眾院彈劾川普煽動暴亂的證據。(美聯社)
聯邦調查局積極追查與逮捕本月6日涉嫌攻擊國會山莊的暴徒。這些來自全美四面八方的激進極右分子，他們當天在攻擊現場與社群言論內容，將列為眾院彈劾川普煽動暴亂的證據。(美聯社)

國會參院已定2月8日為彈劾前總統川普的開始審理日期，涉嫌本月6日攻擊國會的川普支持者事後所作出的言論，極有可能成為審判證詞。

目前最少有五名極右川普支持者面對聯邦控罪，他們在攻擊國會山莊前的遊行期間，均表示是響應川普的號召，前來挑戰國會確認拜登勝選。他們在接受媒體採訪或聯邦調查人員所捕捉到的種種言論，現在都有可能成為彈劾川普案的證詞。

例如德州房地產經紀珍娜·萊恩(Jenna Ryan)發布一張國會大樓窗戶破損照片，並附言「我基本上是在跟隨總統，他要求我們飛到那裡。」

戴著牛角盔、臉繪迷彩的亞歷桑那州男子錢斯利(Jacob Chansley)在參院的講台上，模仿川普的手勢拍照。第二天他向聯邦調查局人員表示，他是應總統要求，所有愛國者於1月6日來到哥倫比亞特區。

截至22日為止，已有130多人面臨聯邦檢控，大多都被控非法闖入國會及行為不檢等罪名，但一個特別檢察官小組正研究是否對任何暴徒提出煽動叛亂罪，有關控罪最高可判20年監禁。

本月6日涉嫌攻擊國會山莊的暴徒，多人聲稱是應川普總統的要求。(美聯社)
本月6日涉嫌攻擊國會山莊的暴徒，多人聲稱是應川普總統的要求。(美聯社)

川普在國會1月6日確認拜登前，發出多個貼文指責選舉結果給偷竊了，要求支持者當天遊行到國會。儘管川普在衝擊事件後，否認要負任何責任，但不同於刑事審訊對證據必須有嚴格規定，參院的彈劾只須考慮是否有這個意圖即可，如果能證明川普的話語產生了影響，那就可以作為證據。

密蘇里大學憲法專家兼法學教授鮑曼(Frank Bowman)解釋，引用這些川普支持者的陳述，已讓一個有理性的人可合理預期，他們是按照川普的說法及所做的事去做。

聯邦調查局積極追查與逮捕本月6日涉嫌攻擊國會山莊的暴徒，已有130多人面臨聯邦檢...
聯邦調查局積極追查與逮捕本月6日涉嫌攻擊國會山莊的暴徒，已有130多人面臨聯邦檢控。(美聯社)

儘管不少共和黨人，包括參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)都譴責川普的言論，但目前仍不清楚共和黨內有多少人會投票贊成將川普定罪，因為定罪必須參院的三分之二，換言之要有最少17名共和黨議員倒戈才能成事。

2019年底開始的川普首次遭彈劾中，在眾院司法委員會作證的北卡羅來納大學教授格哈特(Michael Gerhardt)認為，儘管在審訊期間會考慮到有關證詞，但共和黨人根本不會理會，這對川普有利；他表示，在第一次彈劾中，共和黨人都站在川普一邊，認為根本沒有通俄門，這次應也不例外。

川普 參院 共和黨

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