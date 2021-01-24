嗆暗殺歐凱秀…闖國會德州男遭起訴

聯邦23日宣布逮捕一名試圖在本月6日攻擊國會時，號召刺殺國會議員歐凱秀的德州男子。圖為歐凱秀去年在紐約市選區競選。(路透)

在一名日前參與國會暴動的德州 男子，因對民主黨籍國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)和國會警察 發出死亡威脅，23日遭到逮捕起訴之際，司法部和聯邦調查局(FBI )近日也對能否不起訴闖入國會，但無暴力行為的民眾，內部產生爭議。

來自德州的34歲米勒(Garret Miller)日前推文高呼「暗殺AOC」，並表示槍殺川普支持者的國會警察「絕對活不久，因為現在是打獵季節」，他現在已面臨五起刑事訴訟。

檢察官在法院紀錄中寫到，米勒在國會暴動發生前與期間，曾在社群媒體上張貼「內戰可能開打」和「下次我們將帶槍殺進來」等暴力言論。

聯邦檢察官要求法官將他拘留等待受審，不過米勒的辯護律師布洛登(Clint Broden)表示：「他的確支持前總統川普，但對於自己的言行相當懊悔。他被誇大的政治言論誤導，在現今政治分裂嚴重的環境下，有許多過於誇大的言論。」

但最近，聯邦執法人員私底下也在爭辯，能否不起訴部分闖入國會的民眾。闖入國會的800多人中，FBI探員和檢察官發現不論是穿著軍裝的民眾，還是有組織企圖闖入，甚至存心搞破壞或單純跟著人群走進去的民眾，皆有各種不同行徑。

也因此才有聯邦官員討論，若民眾僅非法闖入，但無任何暴力、威脅和破壞行為，也許不用被起訴。但反對的探員和檢察官認為，讓民眾知道必須為暴力行為負起法律責任非常重要；如此一來，才能避免類似暴力案重演。

目前司法部已救國會暴動一案起訴超過135人，人數預計將持續增加。截至1月中旬，除了新聞畫面和警察證詞外，FBI還收到了超過20萬則來自民眾的線索。

不過一名為闖入民眾辯護的律師說：「這次不是一群人主動聚在一起，然後自己決定衝進國會；他們的行徑全是聽信(前)總統煽動。」

但一名熟知調查工作的人士匿名表示：「犯罪就在這裡發生，檢察官和法官從他們的辦公室都能看到。如果以其他方式處理，那的確讓人匪夷所思。」