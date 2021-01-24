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又打破傳統？卸任總統俱樂部 川普可能不加入

編譯徐薏茹╱綜合23日電
前總統歐巴馬(右)、小布希(中)、柯林頓(左)在20日拜登的就職典禮後一同錄製影片，讚揚和平的政權交接是美國民主的核心。(美聯社)
前總統歐巴馬(右)、小布希(中)、柯林頓(左)在20日拜登的就職典禮後一同錄製影片，讚揚和平的政權交接是美國民主的核心。(美聯社)

卸任總統不論黨籍多半會維持良好關係，在重要活動上比鄰而坐，被外界視為組織了一個「總統俱樂部」，但川普也許不會加入；就目前情況來看，總統俱樂部似乎也不期待川普加入。

總統俱樂部的成員常一同出席活動，或攜手參與特別項目，在俱樂部中，前任總統友好相處，鮮少批評對方，對於白宮繼任者也少有嚴苛言詞。

如同以往，川普也許會無視這項傳統，媒體從業員凱特‧布勞爾(Kate Andersen Brower)2019年時曾訪問川普，布勞爾表示：「他(指川普)有點嘲笑自己會被總統俱樂部接受的想法」，她說川普不認為俱樂部會歡迎他。

就目前來看，俱樂部成員似乎也不希望川普加入；前總統歐巴馬、小布希柯林頓在拜登的就職典禮後一同錄製一段影片，他們在影片中讚揚和平的政權交接是美國民主的核心，片中並未提到川普的名字，但強力譴責他自11月輸掉大選後的行為，他們也錄製影片呼籲美國人民接種新冠疫苗。

總統俱樂部成員偶爾會身負重大任務，例如共和黨籍的老布希和民主黨的柯林頓2005年曾共同推行救災活動，呼籲美國人幫助南亞大海嘯災民；卡翠娜颶風肆虐墨西哥灣沿岸地區時，兩位總統也響應募款賑災活動。柯林頓雖然是當年在總統選戰擊敗老布希，但兩人情誼深厚，2018年老布希逝世時，柯林頓曾表示，「與他的友誼是我人生中最珍貴的一項禮物」。

2010年海地大地震時，民主黨籍的歐巴馬也曾與柯林頓和共和黨籍的小布希一同呼籲募款，小布希與前第一夫人米雪兒也有友善的互動，在前參議員馬侃(John McCain)的葬禮上，捕捉到布希給蜜雪兒止咳糖的畫面。

無關乎黨派，總統在任時通常會對前任總統抱持敬意，而川普同樣未遵循這種精神，2016年川普贏得總統大選時，歐巴馬曾向他保證會盡力幫助他接任，川普則回應期待未來彼此能互相幫忙，但川普並未實踐這番言論，反而錯誤地指責歐巴馬竊聽。

布勞爾表示：「我不認為前任總統們會在任何時候歡迎他（川普）。」

川普 小布希 柯林頓

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