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職業移民第一優先 排期推進4個月

記者張筠／華盛頓報導
2月移民排期（資料來源：國務院。製表：記者張筠）
2月移民排期（資料來源：國務院。製表：記者張筠）

國務院22日公布2021年2月移民排期，親屬移民第一優先原地踏步，第二優先2-A類無需排期，其餘幾項均推進一周；職業移民中國出生多項有推進，幅度在一周多到四個月不等，其中第一優先前進幅度最大，推進四個月；職業移民中國出生第五優先非區域中心原地踏步，區域中心恢復排期，職業移民非中國出生各項均有名額，無需排期。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額，無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進一周；

第三優先(公民已婚子女)前進一周；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進一周。

職業移民類：

中國出生第一優先前進四個月，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進兩周；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(一般類)推進一周多；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)推進一個月，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第四優先(特殊人員)無需排期；非中國出生也無需排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，區域中心恢復排期；非中國出生的區域中心和非區域中心均有名額，無需排期。

中國 移民 國務院

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