入主白宮沒人開門 拜登夫婦莫名又尷尬站了10秒

拜登總統伉儷20日走上白宮北門廊的官邸時，面對一扇緊閉的大門；他們等待約十秒才有人開門。(歐新社)

拜登 、川普新舊政府交接，白宮 內外都大不同。

拜登總統20日偕第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)走上白宮北門廊(North Portico)，在軍樂隊演奏中朝眾人揮手邁向官邸門前時，面對的卻是一扇緊閉的大門；他們等待約十秒才有人開門，這莫名又尷尬的片刻一窺新舊政府交接的混亂情況。

白登總統伉儷等著開門。(截自MSNBC畫面)

白登總統伉儷等不到開門，一臉困惑回頭望向兒孫。(截自MSNBC畫面)

拜登總統伉儷20日走上白宮北門廊的官邸時，等待約十秒才有人開門。(美聯社)

前總統川普執政期間，白宮至少三次爆發新冠病毒疫情；拜登上任後，病毒檢測手環變得流行，全面規定戴口罩，辦公桌之間保持社交距離，種種細節均透露著白宮已經換了新主人，也有了不一樣的防疫 公共衛生規定。拜登的白宮與川普時期，呈現明顯對比。

20日交接當天的官邸外場景，紐約時報報導，拜登夫婦在白宮大門前稍待片刻才得以進入，這尷尬的瞬間持續約十秒，而華府也有人注意這奇怪的情況。

前總統布希(George W. Bush)的白宮社交秘書莉婭．博曼(Lea Berman)表示：「第一家庭抵達北門廊時，前門未開，這不符規定。」

擔任30多年白宮資產管理總監的蒙克曼(Betty Monkman)表示：「太慢開門這件事，讓我有點困惑。」

紐時報導，雖然這只是件小事，但顯示出總統選舉日到就職日這兩個半月以來的混亂與失序；從川普政府過渡到拜登政府無一事正常，而白宮換主人的細節也無例外。

紐時指出，拜登入主白宮時沒有白宮總管迎接；目前不清楚為何北門廊的大門未即時打開，這通常由海軍人員開門，而負責管理白宮官邸的白宮總管則在五個小時前遭革職。

有關防疫的安全措施，拜登團隊身體力行，確實遵守對於社會大眾頒布的防疫準則。從競選期間到選後政權交接，拜登一直未輕忽。

拜登政權交接團隊成員、前任歐巴馬(Ben LaBolt)勒波特說：「川普政府最嚴重的悲劇之一，就是拒絕承認許多美國人是以總統的言行舉止做為榜樣的。」

為符合防疫準則，拜登大多數白宮幕僚都是在家遠距上班，同事之間透過電郵、電話聯繫。消息人士透露，雖然下周白宮將有更多人員進辦公室上班，基本上整個疫情期間，正常上班的人力將較正常時間縮減許多。

白宮新冠疫情運作主任韋克斯勒(Jeffrey Wexler)負責督導整個拜登政府必須徹底落實防疫安全規定，這個任務延續他在拜登競選團隊及政權交接期間的扮演角色。

新任白宮發言人莎琪(Jen Psaki)在首場白宮記者會上說，進辦公室上班的白宮人員除了每天都將接受病毒檢測之外，也將強制規定要戴N95口罩。

會與拜登近距離接觸的白宮官員，都將配戴病毒檢測手環，證明當天已接受病毒檢測。每一場拜登出席的活動，現場布置都會經過仔細規畫，確實保持社交距離。舉例來說，當拜登發表演說時，地毯上則貼有紙條，讓副總統賀錦麗（Kamala Harris）與公共衛生專家佛奇(Anthony Fauci)明確了解應該站在什麼位置。