共和黨2反川議員／穆考斯基不會投靠民主黨 莉茲錢尼地位攀升

懷俄明州共和黨籍眾議員莉茲‧錢尼上周表態支持彈劾川普之後，黨內地位攀升。(路透)

共和黨 籍阿拉斯加州聯邦參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)22日指出，2020年11月大選時，並沒投票給前總統川普 ，她會繼續留在參院共和黨團大會(Senate Republican Conference)，不會加入民主黨；而前副總統錢尼(Dick Cheney)的女兒、懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)上周表態支持彈劾川普之後，黨內地位突然攀升，對川普下台後對共和黨的影響力，形成考驗。

穆考斯基呼籲共和黨同僚重新思考並重建共和黨。她說，共和黨不管是前總統雷根、老布希或小布希領導期間，都是海納百川。

先前曾說「如果共和黨持續要當川普黨，我不確定是否會留下」的穆考斯基說，有時候的確會因為一些發生於黨團或黨內的事情，感到非常沮喪，「我覺得每個黨員都有相同感受，但我絕對沒有意願要改入民主黨」。

她說，大選時並未投票給川普，而是以海選(write-in)方式在選票寫下心目中的理想候選人。至於寫下名字是誰，穆考斯基不願透露，僅開玩笑說：「他並沒贏。」

錢尼在川普二度遭彈劾之際一戰成名，某些川普盟友已經磨刀霍霍，準備將她從眾院 共和黨團大會(House Republican Conference)主席寶座踢除。

川普在國會最堅定的盟友之一、共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)便說，錢尼如果繼續擔任眾院共和黨團高層，對於川普基本盤將傳遞「問題重重」的訊息，對於共和黨的未來也將帶來問題。

蓋茨指出：「錢尼所代表的共和黨願景，除了在華府政壇之外，根本沒辦法吸引任何人。」

不過，多位知名保守派人士已經表明與錢尼站在同一陣線，眾院共和黨團領導權之爭，已經展開。如果要讓錢尼失去眾院共和黨團大會主席頭銜，必須要由黨團成員三分之二多數同意，才能交付投票，門檻頗高。2022年將尋求連任的錢尼，初選時可能則遭遇挺川派黨內人士攻擊，倘若錢尼能夠順利過關，將代表川普在共和黨內的勢力已經消退。