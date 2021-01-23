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彈劾川普案／挺川VS.斬川 共和黨內鬥擴大

編譯潘勛／綜合22日電

眾院即將把彈劾川普文件送往參院，有線電視新聞網(CNN)得悉，數十名華府共和黨大老正鴨子划水，遊說黨籍參議員通過彈劾，把川普定罪；遊說雖未整合協調，但足以反映共和黨內挺川及「斬川」兩派的內鬥已擴大。

CNN22日報導，共和黨參議員透露，黨內支持彈劾的行動，由少數黨領袖麥康諾主導，麥康諾親口向他說，希望「川普消失」，既符合麥康諾本人、也符合共和黨全黨利益，問題在於不知全黨是否已達共識。

彈劾案要67票才過關，除民主黨50票，共和黨至少要有17席跑票才行；門檻雖高，但已有共和黨消息人士透露，私底下有意彈劾川普的力量比枱面來得大，彈劾如成功，才可斷川普2024年出馬再選的後路。

共和黨前聯邦眾議員鄧特(Charlie Dent)表示，眾院有十名黨籍議員支持彈劾，但真正支持的應該超過150個。

據十來名消息人士透露，共和黨枱面下贊成彈劾的活動，是基於一項共同信念，認為把川普定罪，對共和黨的未來至關重要，此刻共和黨該做權衡；共和黨前高官表示，川普造出信仰他的教派，很難拔除，透過彈劾定罪才辦得到。

遊說行動幕後有來自共和黨金主的壓力、川普時代白宮前高層的呼籲；黨內另流傳一張備忘錄，列出九大論點，支持把川普定罪，認為他煽惑群眾，違反保守派義理，另想人身傷害前副總統潘斯；某些人為了川普的扯謊，說選舉「被偷走」，甚至不惜犧牲性命。

但麥康諾也面對挺川參議員的壓力；有些人向CNN透露，支持彈劾恐危及麥康諾的領導權。例如參議員葛理漢日前便向福斯新聞網(Fox News)表示，想抺殺川普，自己也會被抹殺；認為共和黨該除掉川普而向前行，對共和黨其實是一大災難。

共和黨前高級官員也公開呼籲同黨參議員起而「拔川」。前白宮幕僚長凱利(John Kelly)便表示，若由他作主，他會投票贊成彈劾，前司法部長巴維理(Bill Barr)也譴責川普策動暴民向國會施壓，其行動已背叛總統職位。

共和黨 川普 彈劾

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