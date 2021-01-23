我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

彈劾川普案 眾院1月25日提交 參院2月8日才開審

編譯盧炯燊／綜合22日電
參院定2月8日展開川普彈劾案審訊，參院多數黨領袖舒默(右)與共和黨麥康諾(左)達成協議。(歐新社)
參院定2月8日展開川普彈劾案審訊，參院多數黨領袖舒默(右)與共和黨麥康諾(左)達成協議。(歐新社)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)22日表示，參院定於2月8日開始對前總統川普展開彈劾審訊，這使川普不但是美國史上首位兩度遭國會彈劾，亦是首位卸任後仍遭彈劾的總統。

舒默是在與共和黨人達成協議，延後兩周開始彈劾審訊後宣布彈劾時間表，眾院議長波洛西將在下周一(25日)向參院提交彈劾案，參院26日開始初步審理，2月8日正式審訊。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)曾提議將審議彈劾時間推遲至2月中旬，以便給川普的法律團隊有時間準備，但遭到拒絕後，折衷日期是在2月8日；拜登總統也希望參院將彈劾延後，讓參院有時間確認新政府的內閣人事案，以及考慮紓困法案。

波洛西22日回應稱，自眾院通過彈劾案之後，川普的律師團隊已有時間準備，因此毋須再拖延。

舒默表示，參院會舉行一個全面而公平的審訊，只有追尋真相及問責，才能讓國家重回正軌及團結，這就是彈劾審訊的目的所在。

對於川普成為首位卸任後仍遭彈劾的總統，他在參院內的共和黨盟友認為是毫無意義，甚至違憲，其中南卡羅來納州參議員葛理漢(Lindsey Graham)就質疑憲法上，是否仍可彈劾已卸任的川普；但民主黨人強調，由於衝擊國會事件的嚴重性，即使拜登還有其他的立法優先事項，川普仍須對事件負責。

由於拜登期望參院盡快確認他的內閣提名人，加上要迅速開展各項應對新冠疫情的計畫，這使彈劾川普的迫切性變得有點複雜，因為有關審訊將會延誤參院審議這些優先事項。

拜登23日向媒體發出的簡短評論中暗示他寧願延後彈劾審訊，使得有更多時間讓政府快速啟動及運作得更好。有部分民主黨人也同意推遲審訊，讓參院有更多時間確認內閣及辯論新一輪新冠疫情紓困措施。

根據憲法規定，參院需要取得三分之二大多數才能夠判處總統有罪，意味除了50位民主黨參議員以外，還最少需要17位共和黨參議員倒戈，因此一般相信，彈劾案在參院通過機會不大。

眾院議長波洛西將在下周一(25日)向參院提交彈劾案。(歐新社)
眾院議長波洛西將在下周一(25日)向參院提交彈劾案。(歐新社)

彈劾 參院 川普

上一則

團結口號知易行難 兩黨較勁互不相讓

下一則

入主白宮沒人開門 拜登夫婦莫名又尷尬站了10秒

延伸閱讀

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒
川普離開白宮後首發聲！「我們會做事 只是時間未到」

川普離開白宮後首發聲！「我們會做事 只是時間未到」
習智囊：對拜登不抱任何幻想 認為可能比川普更強硬

習智囊：對拜登不抱任何幻想 認為可能比川普更強硬
眾院下周一遞交彈劾川普文件 推動參院審理

眾院下周一遞交彈劾川普文件 推動參院審理

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒