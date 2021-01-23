彈劾川普案 眾院1月25日提交 參院2月8日才開審

參院定2月8日展開川普彈劾案審訊，參院多數黨領袖舒默(右)與共和黨麥康諾(左)達成協議。(歐新社)

參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)22日表示，參院定於2月8日開始對前總統川普 展開彈劾 審訊，這使川普不但是美國史上首位兩度遭國會彈劾，亦是首位卸任後仍遭彈劾的總統。

舒默是在與共和黨人達成協議，延後兩周開始彈劾審訊後宣布彈劾時間表，眾院議長波洛西將在下周一(25日)向參院提交彈劾案，參院26日開始初步審理，2月8日正式審訊。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)曾提議將審議彈劾時間推遲至2月中旬，以便給川普的法律團隊有時間準備，但遭到拒絕後，折衷日期是在2月8日；拜登總統也希望參院將彈劾延後，讓參院有時間確認新政府的內閣人事案，以及考慮紓困法案。

波洛西22日回應稱，自眾院通過彈劾案之後，川普的律師團隊已有時間準備，因此毋須再拖延。

舒默表示，參院會舉行一個全面而公平的審訊，只有追尋真相及問責，才能讓國家重回正軌及團結，這就是彈劾審訊的目的所在。

對於川普成為首位卸任後仍遭彈劾的總統，他在參院內的共和黨盟友認為是毫無意義，甚至違憲，其中南卡羅來納州參議員葛理漢(Lindsey Graham)就質疑憲法上，是否仍可彈劾已卸任的川普；但民主黨人強調，由於衝擊國會事件的嚴重性，即使拜登還有其他的立法優先事項，川普仍須對事件負責。

由於拜登期望參院盡快確認他的內閣提名人，加上要迅速開展各項應對新冠疫情的計畫，這使彈劾川普的迫切性變得有點複雜，因為有關審訊將會延誤參院審議這些優先事項。

拜登23日向媒體發出的簡短評論中暗示他寧願延後彈劾審訊，使得有更多時間讓政府快速啟動及運作得更好。有部分民主黨人也同意推遲審訊，讓參院有更多時間確認內閣及辯論新一輪新冠疫情紓困措施。

根據憲法規定，參院需要取得三分之二大多數才能夠判處總統有罪，意味除了50位民主黨參議員以外，還最少需要17位共和黨參議員倒戈，因此一般相信，彈劾案在參院通過機會不大。