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應對足以做榜樣！布塔朱吉運輸部長任命聽證獲兩黨肯定

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府提名為交通部長的印第安納州南灣市前任市長布塔朱吉，21日在參院任命聽證會上表現可圈可點，獲得兩黨議員一致肯定，有望成為首位獲得參院通過的同性戀部長。(路透)
拜登政府提名為交通部長的印第安納州南灣市前任市長布塔朱吉，21日在參院任命聽證會上表現可圈可點，獲得兩黨議員一致肯定，有望成為首位獲得參院通過的同性戀部長。(路透)

拜登政府的運輸部長被提名人、印第安納州南灣(South Bend)前任市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，21日在參院任命聽證會上表現可圈可點，獲得兩黨議員一致肯定；39歲的布塔朱吉曾參加2020年民主黨總統初選。若人事案順利過關，布塔朱吉將成為美國第一位獲得參院任命的同性戀部長。

民主黨籍蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)說：「內閣被提名人在任命聽證會上應如何應對進退，布塔朱吉足以做為榜樣。」泰斯特對於布塔朱吉坦率答覆參議員提問也大為讚賞。

同為印州老鄉的共和黨籍印地安納州聯邦參議員楊格(Todd Young)，則在參院商務委員會(Senate Commerce Committee)上介紹布塔朱吉，展現跨黨派合作風度。楊格高度推崇布塔朱吉在印州的經歷背景，並說期待接下來與布塔朱吉合作，改善國家基礎建設。

在任命聽證會上，參議員提問內容包括交通運輸相關問題，以及如何重建老舊的基礎建設。某些參議員則針對自己所代表的州或選區提出質詢。

民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)詢問旨在替代美國最繁忙但已顯得老舊鐵路幹線的「閘道計畫」(Gateway Project)進度，布塔朱吉回答：「我已聽到您以及您的同僚所表達的高度關切。」

出任運輸部長後，布塔朱吉面臨挑戰包括如何在疫情期間保護國家運輸系統，以及如果拜登目標宏遠的基礎建設計畫在國會通過，將要如何落實。

布塔朱吉在聽證會上說，市長的經歷讓他對於運輸計畫以及預算經費都有通盤了解。多位共和黨籍參議員詢問，拜登基礎建設計畫耗資數百億元，聯邦政府如何解決預算問題，布塔朱吉則回答，經費來源取決於美國經濟是否能從疫情重創後復甦。

圖為布塔朱吉與參議員以碰觸手臂打招呼。(路透)
圖為布塔朱吉與參議員以碰觸手臂打招呼。(路透)

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