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「對他表現有信心」 拜登考慮留任FBI局長雷伊

記者顏伶如／綜合報導
白宮21日證實，拜登總統對聯邦調查局局長雷伊的表現有信心，因此考慮讓他留任。(路透)
白宮21日證實，拜登總統對聯邦調查局局長雷伊的表現有信心，因此考慮讓他留任。(路透)

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)21日證實，拜登總統對聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)的表現有信心，因此考慮他留任。

2017年6月，雷伊在前總統川普任命下掌理聯邦調查局，遞補前局長柯米(James Comey)因調查「通俄案」遭川普開除後的遺缺。

莎琪在20日的首場白宮記者會上，對於媒體詢問雷伊是否將繼續擔任聯邦調查局長，並未給予明確答覆，僅表示尚未與拜登討論過這此；但21日在記者會上則給予媒體肯定的答覆。

拜登先前曾表示，願意考慮讓雷伊留在任期十年的聯邦調查局長位置上；但國會山莊6日遭到挺川暴徒攻占後，外界對於雷伊是否被新政府撤換，開始議論紛紛。

雷伊雖然獲川普任命為聯邦調查局長，但兩人之間的關係很快陷入尷尬；Politico新聞網站報導，川普曾向雷伊施壓，要求他在2020年大選前公布對拜登選情不利的訊息，雷伊將反法西斯主義運動(Antifa)視為一種「意識形態」而非「有組織的團體」，也讓川普核心幕僚深為不滿。

聯邦調查局探員協會(FBI Agents Association)2020年10月曾發表聲明，呼籲川普及當時的民主黨總統候選人拜登，應讓雷伊留任局長期到任期屆滿；聯邦調查局探員協會會長歐海爾(Brian O'Hare)指出，雖然總統有權撤換聯邦調查局局長，但撤換雷伊恐將導致情勢動盪，並讓聯邦調查局聲譽受損。

新聞網站「國會山莊報」(The Hill)報導，一名聯邦調查局官員透露，聯邦調查局與拜登團隊之間在過去這段期間的溝通「非常良好」。

2020年大選結束後，媒體報導一度傳出川普打算開除雷伊，但後來並未落實；「國會山莊報」分析，川普在共和黨內的某些盟友，過去幾年來非常堅定力挺雷伊。

川普雖然經常點名批評聯邦調查局在「通俄案」的角色，但雷伊被認為始終堅守獨立原則，並未對川普屈服。雷伊去年曾在國會作證，說明俄羅斯介入美國選舉及反法西斯主義運動現況，後來遭到川普公開抨擊。

紐約時報去年12月報導便指出，拜登有意上台之後讓雷伊留任。

川普 拜登 白宮

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