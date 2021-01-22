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參、眾院都同意 奧斯丁退役年限獲豁免 可望任國防部長

記者張文馨／華盛頓報導
聯邦參、眾兩院21日均表決同意豁免美軍中央司令部前司令奧斯丁出任國防部長的退役年限限制，參院最快22日上午表決，奧斯丁可望在跨黨支持下出任美國史上首位非裔國防部長。(美聯社)
聯邦參、眾兩院21日均表決同意豁免美軍中央司令部前司令奧斯丁出任國防部長的退役年限限制，參院最快22日上午表決，奧斯丁可望在跨黨支持下出任美國史上首位非裔國防部長。(美聯社)

聯邦參、眾兩院21日均表決同意豁免美軍中央司令部前司令奧斯丁(Lloyd Austin)出任國防部長的退役年限限制，參議院最快今(22)日上午就會表決，奧斯丁可望在跨黨支持下出任美國史上首位非裔國防部長，他也是史上第三次動用豁免才出任的國防部長。

眾院21日下午以326票贊成、78票反對通過對奧斯丁的豁免，並非所有民主黨議員都投贊成票，15名民主黨議員和63名共和黨議員投下反對票。

就在眾院決議後不久，參院開會表決此案，以69票贊成、27票反對，也通過豁免；10位民主黨參議員不贊成，其中華倫(Elizabeth Warren)、布魯蒙索(Richard Blumenthal)和達克沃斯(Tammy Duckworth)在表決前就聲明反對。

Politico報導，參院軍事委員會21日上午以口頭表決通過奧斯丁的任命案，亦即奧斯丁在該委員會獲得跨黨支持，包括該委員會的主席和首席議員殷霍夫(Jim Inhofe)與李德(Jack Reed )。

李德即將接替殷霍夫為軍事委員會主席，他透過聲明表示，這項人事確認應越快越好，參院應通力合作保護美國人民，眼下美國急需一個全新的國安團隊。

國會山莊報報導，反對意見認為，豁免奧斯丁將破壞文人領導五角大廈的原則，尤其是國會在2017年、2021年內，就兩度同意豁免。

拜登去年12月提名奧斯丁出任防長時，引發了「首位非裔國防部長」和「違反退役限制」種種討論；拜登呼籲國會比照川普首任國防部長馬提斯(James Mattis)，豁免奧斯丁的退役限制。拜登說，「我相信文人領軍的重要性，奧斯丁也是」。

美國向來以文官領導五角大廈，避免軍人奪權推翻政府，並鞏固總統的統帥權；若軍人要出任國防部長，則規定退役必須滿七年。

奧斯丁2016年才退役，至今四年多，並不符合出任國防部長的規定；需要參、眾兩院都同意豁免後，再由參院行使人事同意權。

根據美聯社報導，由國會豁免被提名人受限，歷史上只發生過兩次，一次是1950年時任總統杜魯門提名退役五年的馬歇爾(George Marshall)，第二次則是2017年川普總統提名退役四年的海軍上將馬提斯，當時就有民主黨人反對。

國防部 美國 提名

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