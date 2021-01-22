參、眾院都同意 奧斯丁退役年限獲豁免 可望任國防部長
聯邦參、眾兩院21日均表決同意豁免美軍中央司令部前司令奧斯丁(Lloyd Austin)出任國防部長的退役年限限制，參議院最快今(22)日上午就會表決，奧斯丁可望在跨黨支持下出任美國史上首位非裔國防部長，他也是史上第三次動用豁免才出任的國防部長。
眾院21日下午以326票贊成、78票反對通過對奧斯丁的豁免，並非所有民主黨議員都投贊成票，15名民主黨議員和63名共和黨議員投下反對票。
就在眾院決議後不久，參院開會表決此案，以69票贊成、27票反對，也通過豁免；10位民主黨參議員不贊成，其中華倫(Elizabeth Warren)、布魯蒙索(Richard Blumenthal)和達克沃斯(Tammy Duckworth)在表決前就聲明反對。
Politico報導，參院軍事委員會21日上午以口頭表決通過奧斯丁的任命案，亦即奧斯丁在該委員會獲得跨黨支持，包括該委員會的主席和首席議員殷霍夫(Jim Inhofe)與李德(Jack Reed )。
李德即將接替殷霍夫為軍事委員會主席，他透過聲明表示，這項人事確認應越快越好，參院應通力合作保護美國人民，眼下美國急需一個全新的國安團隊。
國會山莊報報導，反對意見認為，豁免奧斯丁將破壞文人領導五角大廈的原則，尤其是國會在2017年、2021年內，就兩度同意豁免。
拜登去年12月提名奧斯丁出任防長時，引發了「首位非裔國防部長」和「違反退役限制」種種討論；拜登呼籲國會比照川普首任國防部長馬提斯(James Mattis)，豁免奧斯丁的退役限制。拜登說，「我相信文人領軍的重要性，奧斯丁也是」。
美國向來以文官領導五角大廈，避免軍人奪權推翻政府，並鞏固總統的統帥權；若軍人要出任國防部長，則規定退役必須滿七年。
奧斯丁2016年才退役，至今四年多，並不符合出任國防部長的規定；需要參、眾兩院都同意豁免後，再由參院行使人事同意權。
根據美聯社報導，由國會豁免被提名人受限，歷史上只發生過兩次，一次是1950年時任總統杜魯門提名退役五年的馬歇爾(George Marshall)，第二次則是2017年川普總統提名退役四年的海軍上將馬提斯，當時就有民主黨人反對。
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