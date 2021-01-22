川普指派部分官員 有的提早請辭 有的被放行政假

暫代美國國際媒體署(USAGM)執行長的美國之音華裔節目總監趙克露。(取自推特)

前總統川普 卸任後，由他指派的部分官職也出現變化；美國 國際媒體署(USAGM)執行長派克(Michael Pack)20日請辭，白宮隨即宣布由來自台灣的美國之音(VOA)資深記者、前華裔節目總監趙克露(Kelu Chao)暫代其職；國家安全局(NSA)法律總顧問艾利斯(Michael Ellis)19日才上任，隔日即受國防部調查而被放行政假。

USAGM執行長下台 華裔官員代理

派克先前由川普指派為USAGM執行長，但USAGM在21日聲明指出，拜登 政府告知派克將遭革職後，派克已於20日提出辭呈；拜登則提名華裔趙克露暫代USAGM執行長。

USAGM負責監管美國之音與其姊妹廣播網絡，派克去年上任後開除旗下媒體的委員會和部分領導高層，不僅犯眾怒，還遭批威脅廣播電台的新聞獨立；他在辭呈中表示，他任內不過在重新調整USAGM任務。

拜登本就有意大舉改革USAGM的結構與管理，派克離職顯示這項改革提早發生。

許多由前總統指派人選會在新政府接手後自請辭職，派克在辭職信中指出新政府要求他辭職，批評此舉是基於「黨派行動」，並表示USAGM應無黨派之分，不受政府轉換影響。

聯邦法官去年11月裁決，派克干涉並審查VOA等夥伴廣播，違反憲法第一修正案對記者權的保障；他也因諸多爭議遭傳喚到眾院作證，但他逕自取消原本安排好的傳喚，惹怒兩黨議員。

NSA法律總顧問 上任隔日被調查

派克當初接任USAGM時，許多記者和新聞自由團體紛紛示警；吹哨者指出，派克有多起管理嚴重不佳、調查和報復職員的案例；在派克任內最後一天，非營利吹哨保護組織「政府問責項目」(GAP)致信議員，指控USAGM至少支付200萬元稅金給一間私人法律事務所，以調查並收集該署職員和「開放技術基金會」的資料。

川普提名派克領導USAGM後，參院拖延兩年到去年6月才確認提名。

另外，川普卸任前指派艾利斯擔任國安局法律總顧問，19日就任後，20日便遭放行政假，因其任命案遭國防部督察長辦公室調查。