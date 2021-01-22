川普沒「政變」 匿名者Q們沮喪

「匿名者Q」的支持者對川普以失敗者的姿態卸任紛感沮喪，圖為一名川粉在就職日孤伶伶地在紐約州議會大廈外抗議。(美聯社)

見證新任總統拜登 宣誓就職，「匿名者Q」(QAnon)的支持者未見到前總統川普 如自己預期發動「政變」，紛在論壇和聊天室表示沮喪；曾宣稱全力效忠川普的極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)，態度也大轉變，批川普以失敗者的姿態卸任。

「匿名者Q」支持者堅信就職典禮為川普設下的圈套，民主黨將中計，而川普將持續掌權，可惜未能如願以償。極端的支持者甚至一度要親朋好友準備糧食，因為川普將透過緊急緊報系統宣布戒嚴令，進行大規模逮捕。最後他們只感到遭受背叛，宛如世界末日。

拜登就職時，匿名者Q論壇上一則熱門貼文寫道：「我不覺得這種事該發生；聯邦探員還要多久才會上去把他抓下來？」

甚至有人在就職典禮開始時大嘆：「我們準備好了，上帝幫幫我們吧。如果什麼事都沒發生，我什麼都無法相信了。」另一人說：「我們全都被玩弄了。」

「匿名者Q」的支持者對川普以失敗者的姿態卸任紛感沮喪。(美聯社)

專門揭發陰謀論者的播客主持人福(Travis View)表示：「匿名者意見領袖仍宣稱要『相信計畫』，但一般成員已感到憤怒和幻滅。」

另外，去年11月8日在通訊軟體Telegram上「驕傲男孩」不公開的群組，要求成員參加示威，表示川普的選票被偷走，裡頭更寫道「川普帝王萬歲」。不過這周，驕傲男孩在同個群組表示：「川普以失敗者的姿態卸任。」

「驕傲男孩」過去為川普最堅定的支持者，但立場已逐漸改變。在Telegram和Gab等通訊社群軟體，成員開始以「軟弱到不行」等字眼抨擊他，並要求團體支持者不要參加力挺川普或共和黨的示威遊行 。

在20日總統就職典禮當天，「驕傲男孩」的Telegram群組甚至歡迎拜登，「至少新政府對他們的意圖比較老實。」

川普在國會暴動前曾向支持者喊話「努力對抗壞人」，但隨後卻與極右派團體切割保持距離，甚至發部影片譴責暴力，因此讓這些團體相當失望。

「驕傲男孩」的群組就寫道：「這周我們要看川普如何背叛他的支持者；我們始終強調國民優先，川普在最後軟爛到不行。」