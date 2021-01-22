川普彈劾案 麥康諾想拖 舒默拒絕

川普彈劾案一旦送到參院，次日就得展開審查程序；共和黨領袖麥康諾(左)和民主黨領袖舒默(右)商量，希望2月中旬再啟動。(路透)

前總統川普 雖已卸任，國會彈劾 持續進行；多家媒體報導，川普委託南卡羅萊納州律師鮑爾斯接手彈劾案，聯邦參議院的共和黨領袖麥康諾也希望，給川普一些時間準備，等到2月再進行彈劾程序；目前彈劾案還在眾院議長波洛西手上，由民主黨掌握節奏。

眾院13日以「煽動暴亂」的罪名，在包括十名共和黨議員倒戈支持下，通過彈劾川普；按照程序，眾院將全案送入參院 後，參院次日就得展開審查程序。

波洛西（Nancy Pelosi）21日表示，眾院已準備好要將全案送到參議院，但拒絕透露時間表。

波洛西表示，她在等參院先談好彈劾案的議程安排。

雖然共和黨已失去參院多數，但彈劾案要通過三分之二的門檻，還得靠共和黨議員支持；政治新聞網站Politoco報導，民主黨在參院趕著通過新閣人事任命，也擔心彈劾案夜長夢多，怕時間一久將讓原本支持彈劾的共和黨議員打退堂鼓。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）21日在共和黨議員電話會議上表示，不急著處理彈劾案，雖然眾院快馬加鞭通過彈劾，但參院應充分準備才開始審理。

CNN報導，麥康諾想要把彈劾案拖到2月，給川普團隊兩周時間準備。

Politico報導，麥康諾想和民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）商量，考慮到川普需要時間準備，希望2月中旬再啟動彈劾程序，不過舒默沒接受。

麥康諾透過聲明表示，參議院的制度、總統辦公室與川普，都應得到充分公平的程序。

舒默透過發言人說，麥康諾找他討論的是21日下午的會議，至於彈劾案，民主黨會檢視後再與麥康諾談。

Politico表示，若兩黨能敲定彈劾案流程且獲得各自黨團議員的支持，參院就能掌握主動權；否則，波洛西只要一把提案送到參院，程序就會被強制啟動。

Politico引述國會消息，波洛西可能最快今日（22日）就會提交參院，但波洛西仍保留舒默與麥康諾協調空間。

華爾街日報報導，川普告訴助理已決定委任鮑爾斯（Butch Bowers）為辯護律師，代表川普在參院彈劾程序時答辯，且川普是在總統任內最後一天（20日）敲定此事。

相較川普第一次面臨國會彈劾時，有白宮前律師西波隆（Pat Cipollone）、川普私人律師塞庫洛（Jay Sekulow）等人組成華麗陣容，但這次兩人均拒絕為川普辯護。

負責川普選舉訴訟的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）16日才說正在準備為川普的彈劾案辯護，17日接受美國廣播公司（ABC）訪問已改口說不參與。

根據個人網站介紹，鮑爾斯在前總統小布希時期，曾在司法部擔任選舉事務特別律師，他也是南卡選舉委員會主席，曾出任兩位南卡前州長桑福德（Mark Sanford）與海理（Nikki Haley）的律師；而川普之所以委任鮑爾斯，是與他交情甚篤的參議員葛理漢（Lindsey Graham）推薦。