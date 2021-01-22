扭轉川普移民政策…國安部發函 百日內暫停遞解

拜登 總統20日就職後就以簽署行政命令的方式，扭轉川普 政府的移民政策；國土安全部代理部長佩科斯奇(David Pekoske)當晚即發備忘錄給下屬各單位，從22日起的100天裡，暫停某些非公民人士的遞解出境案件，以便檢討移民執法規定。

但暫停遞解出境並不適用於涉嫌恐怖主義，或有危害國家安全嫌疑的對象，也不適用於2020年11月1日之後才抵達美國的外籍人士，或者已經主動放棄在美居留權的外籍人士；也不適用於必須遣送出境的特定人士。

拜登就職當天簽署的17項行政令中，有六條和移民相關，將前總統川普任內的多項限縮移民措施一一解套；拜登上台將推動移民改革，但很少人預料到起手式就如此放大招。

國家廣播公司(NBC)報導，佩科斯奇在給旗下機構的備忘錄中寫道：「國土安全部將從1月22日起的100天期間裡，暫停某些非公民人士的遞解出境，以確保我們擁有公平、有效率的移民執法機制，並以維護國家安全、邊境安全以及公共安全為重心。」

佩科斯奇備忘錄的收文機關包括海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)、聯邦移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)以及國土安全部所屬機關。

拜登20日宣誓就職後簽署一連串行政命令，推翻川普任內的某些移民政策，包括停止美墨邊境築牆計畫、取消穆斯林國家旅遊禁令，並推翻川普政府將非法移民 排除在2020年人口普查之外的決定。

前總統歐巴馬任內於2012年推出，川普上台後企圖撤銷的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)，如今拜登則恢復，讓數十萬童年時期非法入境美國的年輕人，免遭驅逐出境。

最大刀闊斧的移民改革，便是計畫允許2021年1月1日之前已經在美國居留的無證移民，有機會取得合法居留身分並成為美國公民；根據媒體報導，估計1100萬人可望因此受惠；另外，人在海外的親屬申請綠卡時，等候時間將大幅縮減。

拜登的移民計畫與川普四年來限縮移民的措施相比，如同政策急轉彎，和前總統歐巴馬也非常不同；歐巴馬承諾上台第一年裡將有大規模移民改革，卻等了五年才落實，期間有200萬移民已被驅逐出境。

為避免大批外籍人士湧入美墨邊境，拜登幕僚日前已經表示，需要時間為川普的邊境措施鬆綁，包括允許申請庇護者在墨西哥等候美國移民法庭開庭。國土安全部上周表示，不會將申請庇護的移民送回墨西哥等候。

拜登的大動作讓移民權益倡議團體欣喜若狂，移民權益組織「團結實現夢想」(United We Dream)執行主任羅薩斯(Greisa Martinez Rosas)說，拜登簽署的一連串命令，「堪稱歷史上最為進步的立法。」