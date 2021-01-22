我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

扭轉川普移民政策…國安部發函 百日內暫停遞解

記者顏伶如／綜合報導

拜登總統20日就職後就以簽署行政命令的方式，扭轉川普政府的移民政策；國土安全部代理部長佩科斯奇(David Pekoske)當晚即發備忘錄給下屬各單位，從22日起的100天裡，暫停某些非公民人士的遞解出境案件，以便檢討移民執法規定。

但暫停遞解出境並不適用於涉嫌恐怖主義，或有危害國家安全嫌疑的對象，也不適用於2020年11月1日之後才抵達美國的外籍人士，或者已經主動放棄在美居留權的外籍人士；也不適用於必須遣送出境的特定人士。

拜登就職當天簽署的17項行政令中，有六條和移民相關，將前總統川普任內的多項限縮移民措施一一解套；拜登上台將推動移民改革，但很少人預料到起手式就如此放大招。

國家廣播公司(NBC)報導，佩科斯奇在給旗下機構的備忘錄中寫道：「國土安全部將從1月22日起的100天期間裡，暫停某些非公民人士的遞解出境，以確保我們擁有公平、有效率的移民執法機制，並以維護國家安全、邊境安全以及公共安全為重心。」

佩科斯奇備忘錄的收文機關包括海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)、聯邦移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)以及國土安全部所屬機關。

拜登20日宣誓就職後簽署一連串行政命令，推翻川普任內的某些移民政策，包括停止美墨邊境築牆計畫、取消穆斯林國家旅遊禁令，並推翻川普政府將非法移民排除在2020年人口普查之外的決定。

前總統歐巴馬任內於2012年推出，川普上台後企圖撤銷的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)，如今拜登則恢復，讓數十萬童年時期非法入境美國的年輕人，免遭驅逐出境。

最大刀闊斧的移民改革，便是計畫允許2021年1月1日之前已經在美國居留的無證移民，有機會取得合法居留身分並成為美國公民；根據媒體報導，估計1100萬人可望因此受惠；另外，人在海外的親屬申請綠卡時，等候時間將大幅縮減。

拜登的移民計畫與川普四年來限縮移民的措施相比，如同政策急轉彎，和前總統歐巴馬也非常不同；歐巴馬承諾上台第一年裡將有大規模移民改革，卻等了五年才落實，期間有200萬移民已被驅逐出境。

為避免大批外籍人士湧入美墨邊境，拜登幕僚日前已經表示，需要時間為川普的邊境措施鬆綁，包括允許申請庇護者在墨西哥等候美國移民法庭開庭。國土安全部上周表示，不會將申請庇護的移民送回墨西哥等候。

拜登的大動作讓移民權益倡議團體欣喜若狂，移民權益組織「團結實現夢想」(United We Dream)執行主任羅薩斯(Greisa Martinez Rosas)說，拜登簽署的一連串命令，「堪稱歷史上最為進步的立法。」

非法移民 拜登 川普

上一則

應對足以做榜樣！布塔朱吉運輸部長任命聽證獲兩黨肯定

下一則

拜登就職 全球媒體聚焦：民主勝利、歡迎美國回來

延伸閱讀

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案
外來者→非公民 拜登移民改革 1字之差意義大

外來者→非公民 拜登移民改革 1字之差意義大
川普的信仍是謎！白宮：拜登尚未計畫通話

川普的信仍是謎！白宮：拜登尚未計畫通話
川普回歸平民第1天 打小白球度過 將重返家族企業

川普回歸平民第1天 打小白球度過 將重返家族企業

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡