我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

22歲非裔高爾曼 讀詩「我們走上山丘」盼團結

記者張聲肇／綜合報導
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(路透)
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(路透)

年僅22歲的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼(Amanda Gorman)20日在拜登總統就職大典上，朗讀她創作的「我們走上山丘」，細數美國歷史，呼籲國人團結，邁向光明。

高爾曼加入了佛洛斯特(Robert Frost)、瑪亞‧安吉魯(Maya Angelou)等文學史名人，在總統就職典禮上朗誦詩作的藝文行列。

來源：CNN YouTube 頻道

兩個禮拜前，高爾曼還在為20日「獻演」的作品搜盡枯腸，國會暴動景象，讓她驟增靈感，加入如下幾行：

我們看到打碎而不分享國家的一股勢力

幾乎摧毀我們的國家--至少想延緩民主

還真差點得逞

可是，民主或可間歇被延緩

決不會永遠被擊倒

威廉斯（Miller Williams）、伊莉莎白‧亞歷山大、布蘭可（Richard Blanco）等她的前輩詩人所處的時代，都不像她今日須面對奪走無數性命的新冠疫情、政治暴力和政黨分裂。

高爾曼說，過去幾周甚至過去幾年國人所見，她不能在總統就職詩作中含糊帶過，「可是我真正希望詩作做到的是，能夠運用語言文字觀想出一個方法，讓國家仍能團結、仍能療癒」，還要在「不抹滅，也不忽視難堪的事實」的情況下做到。她說，這些事實都是美國人需面對、妥協的。

正因為美國已承受了巨大的人命損失，進入了危脆時期，她才寫道：

某日來臨，我們自問：

在這無止盡的陰影中

光在哪？

我們背負的損失如海廣闊，卻必須涉過

為了2021以後的美國，她在詩作中探討團結、妥協的可能：

黎明，在我們還不知之前，就已屬於我們

不知怎的，我們還是做到了

不知怎的，我們歷經滄桑後目睹

沒有破碎，只是還沒完成，的國家

高爾曼為了就職大典上的現場朗讀，一遍又一遍的練習了不知幾回，直到她有信心能順利朗讀為止。「真的花很多精力與功夫，光寫作的過程就累死我了，還要在數百萬觀眾面前講話、朗誦，對原有語言障礙的我來說，簡直恐怖至極。」

她說，今日美國比過去更需有「重新出發」的詩歌，提醒大家所經歷的歷史，以及所代表的未來。

22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(G...
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(Getty Images)

美國 拜登 疫情

上一則

川普臨別特赦、減刑逾140人 巴農入列

下一則

賀錦麗、喜萊莉、米雪兒一身紫 象徵「紅+藍」藏巧思

延伸閱讀

22歲非裔高爾曼 讀詩「我們走上山丘」盼團結

22歲非裔高爾曼 讀詩「我們走上山丘」盼團結
青少年精神健康 和焦慮鬥爭 疫期新危機

青少年精神健康 和焦慮鬥爭 疫期新危機

受疫情影響？ SAT取消作文、學科測驗

受疫情影響？ SAT取消作文、學科測驗
紐時：尋求赦免者砸數萬元給川普盟友 盼遊說網開一面

紐時：尋求赦免者砸數萬元給川普盟友 盼遊說網開一面

熱門新聞

民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近1000名被任命官員進行宣誓儀式，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2021-01-20 23:40
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人