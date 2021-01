拜登就職眾星雲集 女神卡卡、羅培茲獻唱吸睛

當紅歌手女神卡卡以宏亮渾厚的嗓音演唱國歌。(歐新社)

當紅歌手女神卡卡(Lady Gaga)、珍妮佛‧羅培茲(Jennifer Lopez)及布魯克斯(Garth Brooks)20日延續1941年以來,巨星在美國 總統就職典禮上獻唱的傳統;身著大紅色寬裙、搭配深藍色上衣的卡卡領銜演唱的國歌更是氣勢磅礡。

卡卡以她宏亮渾厚的嗓音演唱國歌讓人感到震懾;在她的胸前還別上了「銜著橄欖枝、象徵帶來和平的鴿子」,搭配義大利 名設計師埃爾薩·斯基亞帕雷利(Elsa Schiaparelli)的晚禮服,以深海軍藍的貼身上衣和大紅色的蓬裙飄逸,典雅華麗。

來源:CNN YouTube 頻道

女神卡卡以搭配義大利名設計師埃爾薩·斯基亞帕雷利的晚禮服,以深海軍藍的貼身上衣和大紅色的蓬裙飄逸,典雅華麗。(Getty Images)

藝壇天后珍妮佛‧羅培茲接著演唱素有地下國歌之稱的「此地是你地」(This Land is Your Land),及「美麗美國」(America Beautiful)兩曲,她更引用「效忠宣誓」(Pledge of Allegiance)的誓詞片段,以西語喊出「上帝之下的國家不可分割,為所有人民帶來自由與正義」,有意無意地呼應6日發生的國會暴動事件。

羅培茲以法國名牌香奈兒(Chanel)一席純白色的褲裝和絲襯衫出場,外面搭配全白大衣,高雅又亮眼的造型不失格調。

來源:CNN YouTube 頻道

天后珍妮佛‧羅培茲接著演唱素有地下國歌之稱的「此地是你地」(This Land is Your Land),及「美麗美國」(America Beautiful)兩曲。(路透)

隨後鄉村歌手布魯克斯以他著名的牛仔風格、頂著一頂黑色大牛仔帽出場,清唱「奇異恩典」(Amazing Grace);過程中他閉目且全神貫注地投入表演,途中還邀請觀眾一同合唱,並說道:「讓我們團結,不只是出席典禮的人,還有那些在家或是在工作的人們。」

事實上,布魯克斯也曾在2009年為前總統歐巴馬(Barack Obama)就職典禮演唱,但四年前他則以「已安排其他行程」為由,婉拒川普就職典禮的邀約。

就職典禮之後的晚會節目於晚間8點30分舉行,主持人為好萊塢男星湯姆漢克斯(Tom Hanks),歷時90分鐘;多名歌手包括流行音樂天王賈斯汀(Justin Timberlake)、黛咪洛瓦托(Demi Lovato)、嘻哈歌手克萊蒙斯(Ant Clemons)、約翰傳奇(John Legend)、老牌樂團邦喬飛(Bon Jovi)、凱蒂佩芮(Katy Perry)和幽浮一族(The Foo Fighters)都參與演出。

鄉村歌手布魯克斯以他著名的牛仔風格、頂著一頂黑色大牛仔帽出場,清唱「奇異恩典」。(路透)