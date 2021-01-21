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拜登就職眾星雲集 女神卡卡、羅培茲獻唱吸睛

編譯林梅婕／綜合20日電
當紅歌手女神卡卡以宏亮渾厚的嗓音演唱國歌。(歐新社)
當紅歌手女神卡卡以宏亮渾厚的嗓音演唱國歌。(歐新社)

當紅歌手女神卡卡(Lady Gaga)、珍妮佛‧羅培茲(Jennifer Lopez)及布魯克斯(Garth Brooks)20日延續1941年以來，巨星在美國總統就職典禮上獻唱的傳統；身著大紅色寬裙、搭配深藍色上衣的卡卡領銜演唱的國歌更是氣勢磅礡。

卡卡以她宏亮渾厚的嗓音演唱國歌讓人感到震懾；在她的胸前還別上了「銜著橄欖枝、象徵帶來和平的鴿子」，搭配義大利名設計師埃爾薩·斯基亞帕雷利(Elsa Schiaparelli)的晚禮服，以深海軍藍的貼身上衣和大紅色的蓬裙飄逸，典雅華麗。

來源：CNN YouTube 頻道

女神卡卡以搭配義大利名設計師埃爾薩·斯基亞帕雷利的晚禮服，以深海軍藍的貼身上衣和...
女神卡卡以搭配義大利名設計師埃爾薩·斯基亞帕雷利的晚禮服，以深海軍藍的貼身上衣和大紅色的蓬裙飄逸，典雅華麗。（Getty Images）

藝壇天后珍妮佛‧羅培茲接著演唱素有地下國歌之稱的「此地是你地」(This Land is Your Land)，及「美麗美國」(America Beautiful)兩曲，她更引用「效忠宣誓」(Pledge of Allegiance)的誓詞片段，以西語喊出「上帝之下的國家不可分割，為所有人民帶來自由與正義」，有意無意地呼應6日發生的國會暴動事件。

羅培茲以法國名牌香奈兒(Chanel)一席純白色的褲裝和絲襯衫出場，外面搭配全白大衣，高雅又亮眼的造型不失格調。

來源：CNN YouTube 頻道

天后珍妮佛‧羅培茲接著演唱素有地下國歌之稱的「此地是你地」(This Land ...
天后珍妮佛‧羅培茲接著演唱素有地下國歌之稱的「此地是你地」(This Land is Your Land)，及「美麗美國」(America Beautiful)兩曲。(路透)

隨後鄉村歌手布魯克斯以他著名的牛仔風格、頂著一頂黑色大牛仔帽出場，清唱「奇異恩典」(Amazing Grace)；過程中他閉目且全神貫注地投入表演，途中還邀請觀眾一同合唱，並說道：「讓我們團結，不只是出席典禮的人，還有那些在家或是在工作的人們。」

事實上，布魯克斯也曾在2009年為前總統歐巴馬(Barack Obama)就職典禮演唱，但四年前他則以「已安排其他行程」為由，婉拒川普就職典禮的邀約。

就職典禮之後的晚會節目於晚間8點30分舉行，主持人為好萊塢男星湯姆漢克斯(Tom Hanks)，歷時90分鐘；多名歌手包括流行音樂天王賈斯汀(Justin Timberlake)、黛咪洛瓦托(Demi Lovato)、嘻哈歌手克萊蒙斯(Ant Clemons)、約翰傳奇(John Legend)、老牌樂團邦喬飛(Bon Jovi)、凱蒂佩芮(Katy Perry)和幽浮一族(The Foo Fighters)都參與演出。

鄉村歌手布魯克斯以他著名的牛仔風格、頂著一頂黑色大牛仔帽出場，清唱「奇異恩典」。...
鄉村歌手布魯克斯以他著名的牛仔風格、頂著一頂黑色大牛仔帽出場，清唱「奇異恩典」。(路透)

布魯克斯（左）與美國總統拜登（右）打招呼。（Getty Images）
布魯克斯（左）與美國總統拜登（右）打招呼。（Getty Images）

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