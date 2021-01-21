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陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

賀錦麗、喜萊莉、米雪兒一身紫 象徵「紅+藍」藏巧思

記者顏伶如／綜合報導
賀錦麗所穿的紫色造型，分別出自兩名非洲裔服裝師之手，同色洋裝與外套是羅傑斯(Christopher John Rogers)的設計作品，高跟鞋則來自哈德森(Sergio Hudson)。(歐新社)
賀錦麗所穿的紫色造型，分別出自兩名非洲裔服裝師之手，同色洋裝與外套是羅傑斯(Christopher John Rogers)的設計作品，高跟鞋則來自哈德森(Sergio Hudson)。(歐新社)

拜登總統20日的就職典禮上，副總統賀錦麗(Kamala Harris)、前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)以及前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)除了口罩是標準配備之外，也都選擇穿著不同色調的紫色服裝；透過電視轉播，推特網友紛紛指出紫色是由紅、藍兩色組成，象徵兩黨合作及團結。

另方面，總統、副總統伉儷的服裝則都出自美國服裝設計師之手；美國時裝設計師協會(Council of Fashion Designers of America)執行長寇爾布(Steven Kolb)指出，新政府上台第一天，總統伉儷及副總統伉儷就都穿著美國服裝設計師的作品，對於受到疫情重創的服裝圈來說，意義重大。

紅色與藍色分別是共和黨、民主黨的代表色，紫色同時也是爭取婦女投票權的「全國婦女黨」(National Women's Party)從1913年以來的官方顏色。

時尚雜誌「柯夢波丹」(Cosmopolitan)指出，賀錦麗的紫色套裝可能是向1968年成為美國史上第一位非洲裔女性國會議員的雪莉‧西斯霍姆(Shirley Chisholm)致敬。西斯霍姆曾在1972年參加民主黨總統初選，競選文宣以紫色為主軸。

賀錦麗與總統夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)都選擇美國設計師的服裝；W雜誌報導，賀錦麗所穿的紫色造型，分別出自兩名非洲裔服裝師之手，同色洋裝與外套是羅傑斯(Christopher John Rogers)的設計作品，高跟鞋則來自哈德森(Sergio Hudson)。

吉兒‧拜登的同色系藍色羊毛外套與洋裝出自於時尚品牌馬卡瑞安(Markarian)設計師歐尼爾(Alexandra O'Neill)。拜登參加就職典禮的西裝，出自美國設計師知名美國流行設計師勞夫‧勞倫(Ralph Lauren)之手

寇爾布說，穿著這些美國設計師的作品亮相，除了對於設計師本身有宣傳效果之外，還有助於振興規模3730億元的時尚業。他說：「我們的新政府很明顯對於時尚產業表示歡迎，也表達對我們的支持。」

前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒‧歐巴馬參加就職典禮。(Getty Images)
前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒‧歐巴馬參加就職典禮。(Getty Images)
前國務卿喜萊莉‧柯林頓也選擇紫色系服裝。(歐新社)
前國務卿喜萊莉‧柯林頓也選擇紫色系服裝。(歐新社)
新第一夫人吉兒拜登(左一)和副總統賀錦麗(右二)都選擇美國設計師的服裝。(歐新社...
新第一夫人吉兒拜登(左一)和副總統賀錦麗(右二)都選擇美國設計師的服裝。(歐新社)

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