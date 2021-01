川普喊話「東山再起」 拜登：他留下一封很客氣的信

川普夫妻離開白宮。(美聯社)

川普 20日在告別演說中表示將「東山再起」重回美國 政壇,他讚許自己的成就,稱新政府有了良好的基礎必能取得巨大成功,並祝新政府「好運」,但他隻字未提拜登 ;川普打破總統政權交接的多項傳統,但仍於卸任之際給繼任總統拜登留了一封信,拜登隨後稱那是一封「很客氣的信」,但表示在未與川普溝通之前,不會談論此信內容。

川普20日在登上空軍1號離開華府前發表告別演說,感謝美國人民和這個「偉大的國家」,「很榮幸成為你們的總統」,他表示將會永遠戰鬥,「我會看著、聽著,美國的未來從未像現在一樣好」,他自始至終均未提及拜登或賀錦麗。

川普表示,我們仍有很多工作,首先就是要向所有在新冠疫情中喪命的美國人和家庭表達愛與支持,「我們將會以某種形式東山再起」(We will be back in some form),他致謝副總統潘斯與國會,「我們至少與某部分國會(certain elements of Congress)保持良好合作」,創造很多奇蹟。

川普夫妻在安德魯空軍基地。(美聯社)

川普夫妻離開華府。(美聯社)

川普稱美國經濟在他的帶領下飛速發展,若不是疫情衝擊,美國將取得更多佳績,「但願他們(指新政府)不會提高稅收,不會放寬經濟政策」;川普也讚許其團隊所領導的疫苗工作,取得令人矚目的成就。

一名消息人士透露,川普在發表告別演說前,拒絕採用助理為他準備好的演講稿,並在上台前最後一刻撤下提詞器;知情人士指出,原先準備好的告別演說稿中有關於政權和平轉移的內容,以及祝福新政府的言詞,但川普拒絕採用。

川普家人在安德魯空軍基地。(美聯社)

川普發表告別演說時,女兒蒂芬妮在台下流著淚、強顏歡笑。(路透)

川普也在演說中感謝自己的子女和家人,「他們原能選擇過更容易的生活」,川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)在聽父親告別演說時落淚;川普也稱第一夫人梅蘭妮亞是「集良善、美貌和尊榮於一體的女性」,梅蘭妮亞也表示「很榮幸成為美國的第一夫人」,在告別時感謝大家的愛與支持。

川普在離開白宮前,按傳統給拜登留了一封信,白宮表示,該信是第45任和第46任總統之間的事,因此不能公開;20日稍晚拜登對記者指,前總統給他留了「一封很客氣的信」(a very generous letter),但因為是私人信件,所以在未和川普溝通前不會談論此信內容;前副總統潘斯也給繼任副總統賀錦麗留了一封信。

川普夫妻抵佛州棕櫚灘。(美聯社)

