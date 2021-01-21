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陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

川普喊話「東山再起」 拜登：他留下一封很客氣的信

記者張筠／華盛頓報導
川普夫妻離開白宮。(美聯社)
川普夫妻離開白宮。(美聯社)

川普20日在告別演說中表示將「東山再起」重回美國政壇，他讚許自己的成就，稱新政府有了良好的基礎必能取得巨大成功，並祝新政府「好運」，但他隻字未提拜登；川普打破總統政權交接的多項傳統，但仍於卸任之際給繼任總統拜登留了一封信，拜登隨後稱那是一封「很客氣的信」，但表示在未與川普溝通之前，不會談論此信內容。

川普20日在登上空軍1號離開華府前發表告別演說，感謝美國人民和這個「偉大的國家」，「很榮幸成為你們的總統」，他表示將會永遠戰鬥，「我會看著、聽著，美國的未來從未像現在一樣好」，他自始至終均未提及拜登或賀錦麗。

川普表示，我們仍有很多工作，首先就是要向所有在新冠疫情中喪命的美國人和家庭表達愛與支持，「我們將會以某種形式東山再起」(We will be back in some form)，他致謝副總統潘斯與國會，「我們至少與某部分國會(certain elements of Congress)保持良好合作」，創造很多奇蹟。

川普夫妻在安德魯空軍基地。(美聯社)
川普夫妻在安德魯空軍基地。(美聯社)

川普夫妻離開華府。(美聯社)
川普夫妻離開華府。(美聯社)

川普稱美國經濟在他的帶領下飛速發展，若不是疫情衝擊，美國將取得更多佳績，「但願他們(指新政府)不會提高稅收，不會放寬經濟政策」；川普也讚許其團隊所領導的疫苗工作，取得令人矚目的成就。

一名消息人士透露，川普在發表告別演說前，拒絕採用助理為他準備好的演講稿，並在上台前最後一刻撤下提詞器；知情人士指出，原先準備好的告別演說稿中有關於政權和平轉移的內容，以及祝福新政府的言詞，但川普拒絕採用。

川普家人在安德魯空軍基地。(美聯社)
川普家人在安德魯空軍基地。(美聯社)

川普發表告別演說時，女兒蒂芬妮在台下流著淚、強顏歡笑。(路透)
川普發表告別演說時，女兒蒂芬妮在台下流著淚、強顏歡笑。(路透)

川普也在演說中感謝自己的子女和家人，「他們原能選擇過更容易的生活」，川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)在聽父親告別演說時落淚；川普也稱第一夫人梅蘭妮亞是「集良善、美貌和尊榮於一體的女性」，梅蘭妮亞也表示「很榮幸成為美國的第一夫人」，在告別時感謝大家的愛與支持。

川普在離開白宮前，按傳統給拜登留了一封信，白宮表示，該信是第45任和第46任總統之間的事，因此不能公開；20日稍晚拜登對記者指，前總統給他留了「一封很客氣的信」(a very generous letter)，但因為是私人信件，所以在未和川普溝通前不會談論此信內容；前副總統潘斯也給繼任副總統賀錦麗留了一封信。

川普夫妻抵佛州棕櫚灘。(美聯社)
川普夫妻抵佛州棕櫚灘。(美聯社)

川普夫妻抵佛州棕櫚灘。(美聯社)
川普夫妻抵佛州棕櫚灘。(美聯社)

川普在佛州海湖莊園住處。(路透)
川普在佛州海湖莊園住處。(路透)

川普 美國 拜登

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